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雷傑納隆科學獎 北加17名華生上榜 3月拚進40名

記者王子涵／聖荷西報導
2022年雷傑納隆科學獎獲獎選手合影。（記者王子涵/翻攝）
2022年雷傑納隆科學獎獲獎選手合影。（記者王子涵/翻攝）

美國科學學會（Society for Science）日前公佈了2023年雷傑納隆科學獎（Regeneron Science Talent Search 2023，STS）300名獲獎學者的名單。該競賽是全美歷史最悠久、最負盛名的高中生科學與數學競賽，北加州地區至少有17名華裔學生上榜。他們被視為最有前途的年輕科學家，每人將獲得2000元獎學金，所在的高中也將獲得2000元獎勵。

位於聖荷西的哈克高中（The Harker School）表現最為出色，有三名華裔獲獎者出自該校。Alexander Lan研究卷積神經網絡破譯阿茲海默症中的非編碼遺傳變異，Ashley Ruan研究猴痘無標記抗原檢測方法，Sally Zhu研究國際象棋的平順性、規律性和Poincare問題。

聖荷西地區還有來自Piedmont Hills高中的Jessica Li，研究課題為數字濾波器和控制器的新硬件體系結構。來自Monta Vista高中的Christopher Sun，研究課題為利用深度學習分析南美野火的多光譜衛星圖像。來自Evergreen Valley高中的Emmy Wei，研究卷積非線性網絡中的混疊問題。

巴洛阿圖高中與薩拉度加高中各有兩名華裔學生獲獎。其中Ryan Lee研究線粒體裂變調控晝夜節律器神經元的結構可塑性和突觸維護，Vivian Wu研究抗螨酸甲酸對蜜蜂採食的影響，巴洛奧圖Henry M. Gunn高中的Alan Lee研究課題為蜘蛛和互補體的連接性。來自薩拉度加的Bryant Liu與Lisa Fung分別研究，冥想的深度學習對腦機接口的影響，和利用藕合的矩陣張量因子評估野火季節的移動模式。

獲獎者還包括舊金山洛威爾高中的Jeffrey Xu，Proof學校的Aaron Cho，Dougherty Valley高中的Fiona Peng，Amador Valley高中的Xina Wang，Dougherty Valley高中的Grace Yang和Dublin高中的Samuel Hong Wu。

「祝賀今年雷傑納隆科學獎的300位獲獎者。」科學協會總裁兼執行長、「科學新聞」出版人（Maya Ajmera）說，「今年參賽者的熱情和研究質量都非常出色。每年，我都被學生們在比賽中的聰明才智所打動，他們的努力、創造力和毅力應該得到讚揚。」

根據組委會統計，排名前五的研究種類為行為和社會科學（16%）、醫藥和健康（12%）、細胞和分子生物學（10%）、神經學（8%）、環境科學（7%）。

雷傑納隆公司公共事務高級副總裁Christina Chan說：「我們的目標是提升年輕科學家的地位，強調STEM專業在解決社會重大挑戰的重要性，讚揚這些鼓舞人心的研究項目，期待著這些新晉創新人才的未來。」

最終進入決賽的40名選手名單24日將被公布，決賽在3月9日至15日在華府舉行。

華裔 2023 聖荷西

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