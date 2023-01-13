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加州通貨膨脹紓困金發放 延長至2月

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通膨紓困金發放 延長至2月

記者邵敏／洛杉磯報導
加州通貨膨脹紓困金融卡發放時間延長至今年 2 月份。(California Franchise Tax Board )
加州通貨膨脹紓困金融卡發放時間延長至今年 2 月份。(California Franchise Tax Board )

加州通貨膨脹紓困金（California inflation relief check）去年10月就開始發放，但至今仍有許多符合資格的華人表示還未收到這筆錢。當局日前發布最新時間表，表示將發放時間延長至今年2月份。

這項一次性付款是根據民眾收入、申請狀態和受撫養人數量而定，民眾收到的支票面額從200元至1050元不等。但很多人表示，已接近之前公布的最後截止時間，仍未收到款項。

洛杉磯縣亞凱迪亞市（Arcadia）居民張先生，家庭收入符合發放資格，他曾經聯繫相關部門，被告知因為自提交 2020 年稅款以來銀行帳號信息發生改變，因此會在1月14日之前收到這筆款項，但已臨近最後截止時間，張先生還沒有收到錢。

沒有收到通膨紓困金的華人不在少數，亞市居民楊女士表示一直在等這筆錢，她說自提交 2020 年稅款以來，銀行帳號信息、家庭住址都未曾改變，很困惑為何至今沒有收到紓困金。楊女士指出自己的家庭收入完全符合發放資格，「以往政府發放救濟金，我都會在第一時間收到，而且都是直接轉入銀行卡，這一次不知道原因出在哪裡。」

羅斯密市（Rosemead）的高小姐與楊女士情況一致，未曾改變銀行、家庭住址等個人信息，但至今也未收到紓困金款項，「去年10月就開始發放，到現在三個月了，還沒有輪到我們，也不知道怎麼查。」

最初，負責撥付紓困金的加州稅務局（California Franchise Tax Board ，FTB） 曾發布一份付款時間表，顯示最後階段將於 1 月 14 日結束。 但FTB日前表示，絕大多數的付款都將在這個時間點發放，但自提交 2020 年稅款以來地址發生變化的人，可能會在 1 月 30 日至 2 月 14 日期間寄出金融卡(又稱借記卡，debit card)。

此外，符合收到直接款項的人，如果還未收到救濟金，可以在本周檢查自己的銀行賬戶，FTB 正在為需要額外審查的人發放另一輪款項。當局表示，大部分有資格獲得直接存款的人，都已在去年 11 月 14 日發放結束，但某些付款需要額外審查，預計到本周末將發放額外的46萬直接存款。

FTB同時還指出，直接款項通常需要三到五天才能到帳，而金融卡最多可能需要兩周才能到帳。如果民眾有任何疑問，FTB 建議撥打800-542-9332 聯繫客戶服務，服務代理將幫助確認是否符合資格，並說明將收到的付款金額和時間。

加州通貨膨脹紓困金發放時間延長至今年 2 月份。(Unsplash.com)
加州通貨膨脹紓困金發放時間延長至今年 2 月份。(Unsplash.com)

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