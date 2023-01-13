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聯邦宣布 加州旱象明顯改善

編譯組／綜合12日電
聯邦12日宣布，加州旱象已獲得明顯改善。（美聯社）
聯邦12日宣布，加州旱象已獲得明顯改善。（美聯社）

聯邦政府12日宣布，由於自耶誕節以來不斷出現強烈的大氣河風暴，加州大部分地區現在已不再處於嚴重乾旱之中。

根據美國國家海洋暨大氣總署（National Oceanic and Atmospheric Administration，簡稱NOAA）、農業部、林肯內布拉斯加大學（University of Nebraska-Lincoln）每周公布的美國乾旱監測報告（U.S. Drought Monitor），加州目前只剩約46%的地區仍處於嚴重乾旱狀態，這個比例一個月前高達85%。

NOAA氣候預測中心的氣象學家亭克（Richard Tinker）說：「過去幾周的的豪雨，尤其是12月底和1月初，大大降低了加州乾旱的嚴重程度。」

加州最近一次沒有任何地區被列為嚴重乾旱是在2020年3月10日。從那時起，加州開始了為期近三年的乾旱。

加州州長紐森（Gavin Newsom）2021年4月12日宣布北加州蒙多西諾縣和蘇諾瑪縣進入乾旱緊急狀態，當時加州已有85%的地區已處於嚴重乾旱之中，而且多個水庫已近乎乾涸。一個月後，乾旱緊急狀態擴大到41縣。到2021年9月底，全州皆進入乾旱緊急狀態。

紐森並未像前州長布朗（Jerry Brown）在2012年到2017年的乾旱期那樣，制定每個城市的節水目標，並對未能達到目標的城市處以罰款。不過，紐森去年要求水利局實施第二階段乾旱規定，包括限制居民灑水的天數。

乾旱監測報告每周都會對美國各地的乾旱程度進行分級，1為中度乾旱，2為嚴重乾旱，3為極端乾旱，4為異常乾旱。現在，包括灣區在內的美西沿海地區和塞拉內華達山脈已降為最輕微的中度乾旱，極端乾旱地區只剩不到1%。

加州上一個冬季因為12月非常潮濕，讓人們燃起乾旱可能結束的希望，結果跟著來的是史上最乾燥的1月、2月和3月。在4月1日雨季結束時，塞拉內華達山脈的積雪量僅剩37%。

加州水資源局（Department of Water Resources）局長尼梅斯（Karla Nemeth）表示，他們會在1月下旬重新評估乾旱程度。她暗示，如果情況繼續改善，紐森可能會開始區域性解除乾旱緊急狀態。

尼梅斯說：「整體而言，我們大部分水庫的水位仍低於歷史平均。州長兩年前以漸進方式宣布各地區進入乾旱緊急狀態，因此，在解除乾旱緊急狀態時，我們會遵循同樣的方式，因為加州各地的水文條件和供水能力存在著極大的差異。」

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