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加州積雪量20年新高 水庫進帳豐

編譯組／綜合11日電
加州11日測得的積雪量為歷史平均的226%，為20年來最高。（美聯社）
加州11日測得的積雪量為歷史平均的226%，為20年來最高。（美聯社）

加州11日再次進行積雪測量，測得的積雪量為歷史平均的226%，為20年來最高，超過2005年保持的206%紀錄。預計下一場大氣河還會為加州再添數呎新雪。

專家樂觀表示，在獲得這麼多降雪後，困擾加州三年的乾旱有望在本雪季結束時明顯緩解。不過，專家也表示，儘管今年降雪量非常可觀，但仍有理由保持謹慎，因為在過去20年裡，加州1月11日積雪量高於歷史平均的10年之中，只有四年的積雪量在雪季結束時還高於歷史平均。

柏克萊加大塞拉中央山脈積雪實驗室（UC Berkeley Central Sierra Snow Laboratory near Donner Summit）首席科學家舒瓦茲（Andrew Schwartz）說：「能獲得這樣的降雪量很棒，同業們都很興奮。不過，要在一年內完全擺脫乾旱的可能性不大。我們現在還不想下定論，因為極度乾燥期（2月到4月）仍有可能發生。如果風暴之門持續敞開，我們就有機會擊退乾旱。」

除了降雪豐沛，加州的降雨量更是驚人，自12月底以來接踵而來的六場大氣河風暴，讓數十億加侖的水湧入水庫。這兩周的風雨也為舊金山、屋崙、沙加緬度和其他北加州城市帶來正常時期半年的雨量。

數據顯示，自去年12月1日以來，加州最大的154座水庫儲水已從歷史平均的67%增加為84%，6周內共增加了約470萬畝呎（acre feet）的水，足夠供2300萬人使用一年。

一些水庫的水量變化十分驚人，例如聖他芭芭拉縣最大水庫卡丘馬湖（Lake Cachuma）的水量從37%激增為80%，奧洛維爾湖（Oroville）從27%激增為88%。沙加緬度東北部的佛森湖（Folsom）和佛萊斯諾的米勒頓湖（Millerton）因為水位上升得太快，不得不釋出部分儲水，以防下游地區淹水。

而一些較小的水庫本周已經滿水，例如馬連水利局（Marin Municipal Water District）管理的七座水庫，這是這七座水庫四年來首次滿水。東灣水利局（East Bay Municipal Utility District）表示，他們管理的七座水庫目前水量為84%，水位還在持續上升，預計今年夏季不會實施限水或罰款。

在矽谷，聖他克拉拉谷水利局（Santa Clara Valley Water District）管理的十座水庫中有四座已滿水，但整個系統的平均水量只有51%，這是因為最大的安德森水庫（Anderson）正在進行加固工程，已排乾儲水的緣故。

加州 降雪 風暴

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