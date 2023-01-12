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1862年加州大洪水 逾4000人喪命

編譯組／灣區11日電
2023年1月全加州洪水氾濫，但僅是19世紀洪水影響的一小部分。圖為沙加緬度消防局人員日前救災情況。(圖取自加州州長辦公室緊急服務部門官方臉書)
2023年1月全加州洪水氾濫，但僅是19世紀洪水影響的一小部分。圖為沙加緬度消防局人員日前救災情況。(圖取自加州州長辦公室緊急服務部門官方臉書)

士德頓(Stockton)官員於1862年1月11日收到一封來自內華達山脈高處的電報，內容一個字比一個字令人震驚，「大雨狂暴傾瀉。地獄正在漂浮。當心大水。」(It rains like fury. Hell is afloat. Look out for water!)

中谷城市居民並沒有太多時間可以驚慌，因為到了第二天清晨，聖華金河(San Joaquin River)已上漲數英尺並沖垮堤壩，將士德頓變成一座運河城，而不是街道。

1862年大洪水(The Great Flood of 1862)，似乎已隨時間消逝，不過，加州歷史上最具破壞性的洪水為何？甚至當2023年1月全加州洪水氾濫，總統拜登宣布進入緊急狀態，但這僅是19世紀洪水影響的一小部分。

當時新聞報導描述一個超現實場景：整個城鎮被摧毀，農田與平原變成眼前所見的湖泊。加州幾乎每個人都受到洪水影響。

舊金山則是從1861年12月開始發生洪災，持續不斷降雨導致城市濕透。1862年1月的第一個星期，舊金山降雨量增加12英吋。當米慎溪(Mission Creek)河水流進Brannan街道時，居民眼見市場街(Market street)變成一條河流，Nob Hill地勢較低地區的地下室，被10英尺深水淹沒。

異常溫暖的大氣河流帶來雨水，同時也融化積雪，給中谷與塞拉山麓(Sierra foothills)附近城鎮帶來雙重打擊。截至1862年1月11日的48小時內，內華達縣的礦業小鎮「Red Dog」降雨量為11英寸。沙加緬度堤壩於1862年1月9日決堤，將數英尺深的水傾入城市街區。超過兩英尺的水在州議會大廈中流動，浸透地下室的儲備現金鈔票。

報導指出，部分建在上漲河流附近的沙加緬度地區房屋淹水，屋內二樓燈光顯示居民仍在裡面。1862年1月10日，時任州長史丹福(Leland Stanford)乘坐划艇從州長官邸前往州議會參加就職典禮。農村遭受打擊最嚴重，居民甚至爬到教堂頂端，以避開洪水。

當風暴在該周稍晚減弱時，舊金山居民用兩艘船向沙加緬度居民運送50噸食物與衣服。他們表示，看到樹幹直徑十英尺的百年老橡樹、被連根拔起並漂浮在河中。還見到多達十多隻牛漂浮在成堆浮木上。

沙加緬度奇妙地變成另類威尼斯城市。由於州政府被洪水侵襲，數年都無法統計損失。州府將立法會議轉移至舊金山進行。官員後來估計，有4000多名加州居民、約占總人口1%在洪水中喪生。加州有四分之一的牛被淹死。損失超過一億元，相當於2023年的數十億元。

洪水 加州 舊金山

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