1862年加州大洪水 逾4000人喪命

2023年1月全加州洪水氾濫,但僅是19世紀洪水影響的一小部分。圖為沙加緬度消防局人員日前救災情況。(圖取自加州州長辦公室緊急服務部門官方臉書)

士德頓(Stockton)官員於1862年1月11日收到一封來自內華達山脈高處的電報,內容一個字比一個字令人震驚,「大雨狂暴傾瀉。地獄正在漂浮。當心大水。」(It rains like fury. Hell is afloat. Look out for water!)

中谷城市居民並沒有太多時間可以驚慌,因為到了第二天清晨,聖華金河(San Joaquin River)已上漲數英尺並沖垮堤壩,將士德頓變成一座運河城,而不是街道。

1862年大洪水 (The Great Flood of 1862),似乎已隨時間消逝,不過,加州 歷史上最具破壞性的洪水為何?甚至當2023年1月全加州洪水氾濫,總統拜登宣布進入緊急狀態,但這僅是19世紀洪水影響的一小部分。

當時新聞報導描述一個超現實場景:整個城鎮被摧毀,農田與平原變成眼前所見的湖泊。加州幾乎每個人都受到洪水影響。

舊金山 則是從1861年12月開始發生洪災,持續不斷降雨導致城市濕透。1862年1月的第一個星期,舊金山降雨量增加12英吋。當米慎溪(Mission Creek)河水流進Brannan街道時,居民眼見市場街(Market street)變成一條河流,Nob Hill地勢較低地區的地下室,被10英尺深水淹沒。

異常溫暖的大氣河流帶來雨水,同時也融化積雪,給中谷與塞拉山麓(Sierra foothills)附近城鎮帶來雙重打擊。截至1862年1月11日的48小時內,內華達縣的礦業小鎮「Red Dog」降雨量為11英寸。沙加緬度堤壩於1862年1月9日決堤,將數英尺深的水傾入城市街區。超過兩英尺的水在州議會大廈中流動,浸透地下室的儲備現金鈔票。

報導指出,部分建在上漲河流附近的沙加緬度地區房屋淹水,屋內二樓燈光顯示居民仍在裡面。1862年1月10日,時任州長史丹福(Leland Stanford)乘坐划艇從州長官邸前往州議會參加就職典禮。農村遭受打擊最嚴重,居民甚至爬到教堂頂端,以避開洪水。

當風暴在該周稍晚減弱時,舊金山居民用兩艘船向沙加緬度居民運送50噸食物與衣服。他們表示,看到樹幹直徑十英尺的百年老橡樹、被連根拔起並漂浮在河中。還見到多達十多隻牛漂浮在成堆浮木上。

沙加緬度奇妙地變成另類威尼斯城市。由於州政府被洪水侵襲,數年都無法統計損失。州府將立法會議轉移至舊金山進行。官員後來估計,有4000多名加州居民、約占總人口1%在洪水中喪生。加州有四分之一的牛被淹死。損失超過一億元,相當於2023年的數十億元。