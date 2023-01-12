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In-N-Out Burger 正式進軍美東

編譯胡立宗／綜合報導
加州生產的In-N-Out Burger正式進軍美東市場。（KTLA）
加州生產的In-N-Out Burger正式進軍美東市場。（KTLA）

加州外銷美東的特產又添一樣，In-N-Out Burger正式宣布進軍美東，2026前將在田納西州開立多家分店，並在富蘭克林市（Franklin）成立美東總部。In-N-Out Burger雖然在西岸普受歡迎，但是東擴版圖最遠只到德州，田納西州將是東向計畫的第一步，未來期望進軍美東各地。

In-N-Out Burger由Harry與Esther Snyder兄弟在1948年於加州鮑爾溫公園市（Baldwin Park）創立，一直是加州特產，不過雖然已有385家分店，但都位於西岸與西南地區，如奧勒岡、內華達、亞利桑那、猶他，科羅拉多與德州已經算是極東了。

進駐田納西州不僅代表In-N-Out Burger進軍美東的願景，同時也受到田納西州的熱烈歡迎。富蘭克林市總部1億2550萬元的投資案，與納許維爾（Nashville）周邊2026年前陸續開張的分店，都成為田納西州州長比爾・李（Bill Lee）口中的「光榮」。

州長辦公室10日的聲明指出，美國土生土長的象徵性品牌In-N-Out Burger能夠來到田納西（Volunteer State），「我深感光榮」。他還強調，田納西獨一無二的經商環境、高技術人才、美東中央位置，都是In-N-Out Burger應該進駐的特質，因此他要歡迎In-N-Out Burger為田納西帶來更多工作機會。

田納西州 加州 德州

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