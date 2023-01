雷傑納隆科學獎2023學者榜／研究腸道微生物 楊方傑錄取史丹福

2023年雷傑納隆科學獎學者楊方傑。(受訪者提供)

楊方傑(Tyler Benjamin Yang)是橙縣約巴林達高中(Yorba Linda HS)應届畢業生,研究腸道微生物組織對人類健康有益,膺選為2023年雷傑納隆科學獎學者。上個月他通過早期行動(early action)申請計畫已被史丹福大學 (Stanford)錄取。

楊方傑介紹,他的研究項目「糞便微生物組生物樣本多樣性和組成及在各種實際條件下的完整性」(Integrity of Fecal Microbiome Biospecimen Diversity and Composition Across Various Practical Conditions),認為腸道微生物組研究是一個不斷發展的研究領域,對人類健康有益。涉及從人類受試者收集糞便樣本的研究,通常採用樣本儲存和隨後的DNA測序過程中,保存微生物成分的收集方案。

在這項研究中,楊方傑試圖通過評估在不同條件下儲存的糞便標本中的腸道微生物組,來衡量細菌序列數據的完整性。他檢查了從一名健康志願者身上採集的樣本,並將樣本等分試樣置於不同的儲存溫度,和不同的持續時間生產後。標本通過 16S rRNA 基因測序進行分析,並使用 DADA2 管道進行管理。對於每個樣本,評估和比較了alpha 多樣性和微生物組成。最終,他得出結論,糞便微生物組的完整性比之前的理論更高。 因此,可以放寬人類糞便樣本採集的參數,這將有助於提高涉及從人類受試者採集樣本的微生物組研究的實際可行性。

有趣的是,在疫情大流行期間對學生到校上學的限制,激發了楊方傑去課堂外尋找學習機會。最終,他與紐約的一位導師取得聯繫,確定了研究課題,並在那裡進行了實驗。

迄今,楊方傑申請了五所大學:史丹福(Stanford)、哈佛(Harvard)、耶魯(Yale)、洛杉磯加大和柏克萊加大 。上個月他通過早期行動(early action)計畫已被史丹福大學錄取。

楊方傑表示,希望對世界產生持久的積極影響。他有興趣在大學攻讀醫學 預科課程,因為從事醫學事業可以給自己一個接觸和幫助眾人的平台。按照這個願望,他希望在大學攻讀人類生物學和認知科學的雙學位。