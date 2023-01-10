聲量雖高 紐森選舉成績其實不突出

舊金山紀事報分析發現，紐森在加州實際的選民支持度只能算一般。（美聯社）

加州 州長紐森 （Gavin Newsom）近年來經常成為全國政治焦點，例如2021年的州長罷免選舉、與佛羅里達州州長德桑提斯（Ron DeSantis）等知名共和黨人的公開口水戰等。這些新聞不但讓紐森成為了美國民主黨 代言人，也讓他成為2024年可能的總統候選人。

儘管紐森一再否認將於2024年參選總統，但政治專家預測，就算他2024年不出馬，最終一定會出馬。盡管政治權威人士目前的共識是，紐森現在獲得民主黨提名的機會微乎其微。

那麼，紐森近期的選舉數據又反映出什麼呢？

舊金山紀事報（Chronicle）表示，盡管無法衡量紐森在加州的成功在多大程度上會轉移到全國舞台上，但他過去的競選數據提供了一些線索，例如他在民主黨內愈來愈受歡迎，在共和黨人眼中愈來愈不受歡迎、選舉成績與加州其他民主黨人相比並不突出等。

由於紐森從政已有一段時日，因此有多項數據可進行分析。他首次參與的州級選舉是2010年的副州長選舉，2014年獲選連任。紐森2018年挑戰州長選舉成功，2021年擊敗對他提出的罷免選舉，2022年連任州長。

在這五次選舉中，紐森得票率與對手差距最小的是2010年的副州長選舉，當時紐森獲得50%的選票，超過時任副州長馬多納多（Abel Maldonado）獲得的39%。

之後，紐森的選舉成績愈來愈好。他在2014年尋求連副州長時，以57%的得票率獲勝；在2018年的州長選舉中，以62%的得票率獲勝。2021年，他以62%的得票率擺脫了被罷免的危機；2022年以59%的得票率成功連任州長，但與對手差距並不大，可能是人氣下跌的跡象，但也可能與其他原因有關，例如對手的實力。

不過，紐森的州長選舉得票率都比1990年以來大部分州長的得票率高，他在2018年獲得的62%選票，是過去九屆州長選舉中最高，在2022年獲得的59%選票排名第三，次於前州長布朗（Jerry Brown）2014年獲得的60%選票。

然而，紀事報表示，與前任州長相比，這種出色的表現可能是加州左傾的結果，而非紐森大受歡迎的現象。數據顯示，與共和黨選民人數相比，加州民主黨選民人數從2002年的56%，增加到2022年的66%。

基於這個原因，紀事報認為，將紐森的選舉結果與加州其他選舉結果相比可能比較合理。

比較後發現，紐森的得票率充其量只能算一般。例如，他2022年的州長選舉得票率59%比加州9項選舉當選人的平均得票率低一個百分點，而他在2010年的副州長選舉得票率50%是當年當選人中第二低，僅高於加州檢察長當選人賀錦麗（Kamala Harris）的46%。