風暴災情慘 拜登准聯邦救援加州

加州風暴接連來襲，導致許多地區嚴重淹水。（ABC電視新聞截圖）

在不到兩周的時間裡，北加州灣區 遭遇了五場大氣河風暴 （atmospheric river），導致許多地區淹水、發生土石流、樹木倒塌，破壞情況嚴重。

在加州州長紐森（Gavin Newsom）上周宣布進入天災緊急狀態後，拜登總統9日也批准提供聯邦災難協助給加州。聯邦官員在聲明中表示，在9日風暴過後，加州和地方緊急救援工作將開始獲得聯邦援助。

舊金山市長布里德（London Breed）9日也宣布舊金山進入緊急狀態，這項宣布將追溯到12月底的一連串風暴。

由於近期還會有多個風暴陸續來襲，當局9日對北從灣區中半島、南到聖他芭芭拉縣的加州沿海地區發布撤離命令和警報。吉爾洛（Gilroy）附近的101公路因為淹水嚴重，9日下午1時已被關閉。根據國家氣象局的說法，這個路段已變成了一條「流動的河流」。

加州總降雨量不斷攀升，尤其是灣區，部分地區降雨量已達到160年以來未曾見過的程度。

氣象學家狄亞茲（Gerry Diaz）說：「連續十天的暴雨讓舊金山降雨量高達7.78吋。」他指的是從去年12月30日下到今年1月8日的總降雨量，這個降雨量僅比1861年到1862年同期的9.26吋少約1.5吋，而舊金山10天降雨量最高紀錄14.37吋，也是在同一個冬季創下的。

聖他克魯茲山區是加州目前受災最嚴重的地區之一，由於聖羅倫佐河（San Lorenzo River）氾濫成災，當地社區Felton Grove已成一片汪洋，聖他克魯茲縣已下令Aptos Beach Flat、 Soquel和Paradise公園等地區的居民撤離。

官員指出，灣區目前有30多條主要道路被洪水淹沒，交通中斷。17號公路9日下午因為發生土石流被關閉，嚴重的洪水也讓佛利蒙84號公路被關閉。

太平洋瓦電（PG&E）表示，截至9日下午，灣區有超過1萬2000名用戶停電，約一半用戶位於北灣區。太平洋瓦電稱，接下來可能還會有更多用戶無電可用。

官員警告，加州最惡劣的天氣還沒有結束，建議居民為下一次的風暴做好準備。加州州長辦公室緊急服務（Emergency Services）發言人彼得森（Brittani Peterson）說：「加州仍處於危險風暴之中。」

根據柏克萊加大塞拉中央山脈降雪實驗室（UC Berkeley Central Sierra Snow Lab）公布的數據，塞拉山8日到9日又再添1到3呎的新雪。