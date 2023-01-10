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加州入冬以來積雪量 10多年來「最佳開端」

編譯組／綜合報導
加州至今為止，山脈積雪量超過正常值，是個好消息。（美聯社）
加州至今為止，山脈積雪量超過正常值，是個好消息。（美聯社）

洛杉磯KTLA電視台報導，儘管加州許多地區，入冬以來歷經一系列冬季風暴帶來的影響，然對加州的積雪量而言，卻是個好消息。

根據加州水資源局（California Department of Water Resources）數據，截至9日為止，加州雪量為1月9日正常值的199%。

塞拉山脈南段（Southern Sierra）雪量，為正常值的222%。中部塞拉山脈（Central Sierra）為正常值201%，北部的Sierra/Trinity積雪量為正常值的173%。

加州水資源局推文說「我們看到十多年來積雪最佳開端，但這只是開始，冬季還有許多時間。」

然水務專家不願表現過於樂觀的信號，因去年冬季，加州在12月的降雪量也超過平均值，但1、2和3月，卻成為有史以來最乾旱時期。

加州水資源局州際資源經理瓊斯（Jeanine Jones）告訴KTLA，「我們遇到的這些風暴真是太好了，但我們真的無法預測這種情況會持續多久，目前仍遠低於全年峰值。」

她並表示，目前一系列的傾盆大雨，可能是個好事。「我們很高興現在有積雪，也很高興我們正歷經這些風暴，但我們希望這些風暴發生時間能有適當間隔，這樣就可減少洪水風險。」

不僅如此，科羅拉多河流域（Colorado River）積雪前景也大有希望，這些河流為鮑威爾湖（Lake Powell）和米德湖（Lake Mead）提供水源，也是南加州主要飲用水來源。

截至9日，洛磯山脈（Rockies）雪量為正常值的117%至176%。

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