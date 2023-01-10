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同樣中獎 加州彩金比外州高

編譯組／綜合報導
加州兆彩與勁球得主，可能比外州得到的金額更多。(加州彩券局）
加州兆彩與勁球得主，可能比外州得到的金額更多。(加州彩券局）

去年，婦人貝利（Sara Bailey）在創紀錄兆彩（Mega Millions）開獎時，中了五個號碼，她認為自己中了100萬元獎金，然而住在加州的她，最終獎金高達420萬元。

洛杉磯KTLA電視台報導，為什麼加州彩券獎金較他州金額高？主要原因是，加州雖然是參與勁球（Powerball）和兆彩(Mega Millions)的45個州之一，但是唯一一個對非頭獎獎金採用「彩池制」（pari-mutuel）的州。

這兩種彩券遊戲有九種中獎方式，中獎金額從幾元到頭獎不等。除了頭獎在每次抽獎無人中之後會累積增加外，其他獎金都是固定金額，除了加州之外。

因為加州使用彩池制，固定獎金根據彩券銷售和獲獎人數變化，除頭獎之外的較低金額獎金也會因此增加。

以兆彩來說，匹配五個白色球號碼，錯過金色球（Mega Ball）者，可獲得100萬元獎金。去年10月分領獎時，貝利說「我第一反應是中了百萬元，但在深入研究後，意識到我們實際上可能贏得更多。」

她發現另一位加州彩券玩家中了五個號碼，得290萬元。然當時頭獎獎金高達近14億元，成千上萬加州人爭相購買，貝利的獎金，遠遠超過290萬元。

加州彩券局公共事務和傳播副總監貝克爾（Carolyn Becker）解釋，高等法院在1990年代裁定，作為「彩券法」（Lottery Act）一部分，從法律角度來看，加州獎金必須是彩池獎金，這意味著每個獎金級別的彩池，將在獲獎者中平分。

若有多個兆彩或勁球頭獎贏家，獎金也在得主之間平分。

2013年，加州的特蘭（Steve Tran）中了6億4800萬元兆彩頭獎，喬治亞州史東山（Stone Mountain）也售出一張頭獎彩票，兩位獲獎者各得3億2400萬元。

貝克爾說，雖然較高獎金的金額，加州與外州可能有很大差異，但較低獎金之間差異較小，因「它們獲獎頻率要高得多，無論有多少獲獎者，他們都將從該級別彩池中平分。」

因此，即使沒獲得兆彩的百萬頭獎（如今獎金已累積至11億元），民眾仍有機會贏得比其他州玩家更多的獎金。

加州 勁球 喬治亞州

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