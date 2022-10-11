醜小鴨變天鵝 華人旅館業打造奇跡

南加州資深旅館酒店業者李木通。（記者楊青／攝影）

台灣移民20世紀80年代大規模湧進南加 州，用30年打造旅館 酒店業從無到有、從小到大的奇跡，當年一個個醜小鴨式的小旅館，如今變成了一隻隻天鵝式的大酒店；當年一朵朵旅館小花朵，現在變成了一座座美麗的酒店花園。

年過八旬的南加州 資深旅館業者李木通，經營旅館和酒店長達40餘年。他說，台灣移民進入南加州旅館酒店業可以回溯到20世紀80年代，當時大批台灣留學生和家屬來美，帶動了第一波大規模的台灣移民潮。移民過來的人，購買一間旅館，自己和家人就有了居住安身的地方，而且可以做生意養活自己，家人和孩子也可以幫忙，看櫃檯、清理房間，是很容易入門的行業。所以那時台灣人到南加州，你問他打算怎麽生存，很多人給的答案都是：買一家旅館，生活沒問題。

90年代 台僑瘋購旅館

20世紀70、80年代南加州的小旅館對於中產以上實力的台灣移民來說並不昂貴，一個單位2至3萬元，幾十萬元就可以買到一家旅館經營。不少業者的小旅館很快從一家擴展到兩家、三家、四家、十家、幾十家。

1990年前後，南加州台灣旅館業漸入鼎盛時期，不少業者開始購買土地蓋旅館和酒店。經營有方的李木通和家人，前後就蓋了六、七家旅館和酒店。他說，當時大家都到了「瘋狂」，有次他和兒子到邁阿密旅行，見到高速公路邊上的一片空地，就要買下建設旅館，被笑簡直瘋了。當時建一家旅館耗資100多萬200萬元，對於已賺到第一桶金的業者來說不是大問題。

勢頭不再 二代不願接班

不過花無千日紅，2000年之後，南加台灣人旅館業出現燙手山芋：業者的第二代普遍不願意接手父輩辛苦打下的江山，台灣人旅館業擴張勢頭不再，不增反減。

很多人認為像父母一樣經營旅館太辛苦、行業太傳統，形象上遠不如高科技行業來得高大上，賺錢也不見得輕鬆，最關鍵的是旅館和酒店24/7全天候的服務形態，讓很多年輕人望而卻步。李木通說，他這些年賣掉了幾乎所有旅館和酒店，現在剩下最後一家，當年投資300多萬，最近估價已高達1800萬，但即便這樣，兒子要不要接班，還在猶豫當中。

經營旅館幾十年，李木通說，同行業者最頭疼的是妓女和毒品上門，比如在洛杉磯市區的一些小旅館，就經常會遭到警察詢問和檢查，因為法律禁止酒店賣淫和販毒，但業者怎麽知道那個是妓女、哪個是毒販呢？

不過也有遇到不幸的業主，就有華人業主在到點趕人時遇到逞凶的，寶貴生命在惡人的槍口下結束。