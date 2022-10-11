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曾韋霖仁心仁術 和病患成朋友

記者丁曙／洛杉磯報導
希望之城華裔外科手術醫師曾韋霖（William Tseng）醫學博士。（City of Hope）
希望之城華裔外科手術醫師曾韋霖（William Tseng）醫學博士。（City of Hope）

「希望之城」（City of Hope National Medical Center）是美國領先的症癌醫院之一，該院華裔醫學博士曾韋霖 （William Tseng）近年來聲名鵲起，被醫學界讚譽為美國少數幾位擅長切除「腹膜後脂肪肉瘤」（Liposarcoma）的外科醫師之一。

美國每年近1萬7000 人被診斷出患有肉瘤，其中的脂肪肉瘤約有2000例。脂肪肉瘤比較罕見，這是一種在骨骼或軟組織中生長的腫瘤，在極端情況下，某些腹膜後腫瘤可以長到50、60甚至70磅。因為腹膜後脂肪肉瘤巨大，經常包裹主要血管和重要器官，為了切除腫瘤，可能不得不連帶切除腎臟或部分結腸，令人悲傷。

曾韋霖醫師的臨床專長是軟組織肉瘤（Soft Tissue Sarcoma），研究領域包括軟組織肉瘤、腹膜後肉瘤、脂肪肉瘤及非典型脂肪瘤。曾韋霖說，「這是一種非常技術性的手術，目前很難把脂肪肉瘤完全弄清楚，但我們必須對症下刀，對每個病人施行最佳的手術方案。」

曾韋霖醫師（右）在手術台上為病人切除脂肪肉瘤。（City of Hope）
曾韋霖醫師（右）在手術台上為病人切除脂肪肉瘤。（City of Hope）

目前，針對脂肪肉瘤的許多臨床試驗正在進行中，僅在希望之城就有超過20項，包括靶向治療和免疫治療的測試。對於患者來說，突破不可能很快到來，他們通常必須忍受複雜的手術、器官的損失、嚴重併發症的風險，以及手術後頑疾複發，又需要下一台手術。

正是由於脂肪肉瘤的挑戰性，以及探索更好治療方法的迫切需要，才將曾韋霖引向了這種少為人知的疾病。他說，「這是一種可以出現在身體任何部位的癌症，充滿了不確定性，有很多細微差別。腫瘤可以從低級別症狀開始，然後全部或者部分突變，並且更具侵略性。」

然而，曾韋霖從不放棄，他一直在努力探索和尋找答案。「我想給病人希望，即使其他外科醫生說某個病例的腫瘤無法切除，我也會告訴病人，只要安全，我願意嘗試。 」

患者溫伯格（Carole Weinberg）回憶，「我的腫瘤附著在主動脈上，是曾醫師救了我的命！」手術後四年，她的癌症仍然沒有復發。她稱讚曾韋霖「非常了不起」，手術前，他陳述事實，承認病狀「令人恐懼」；同時，通過他從容、低調、實事求是的舉止，平息了自己的恐懼並且增強了信心。她並指出，曾醫師重視培養與患者的長期友誼，手術後，「他說我們會成為好朋友，他在每次後續復診掃描時會見到我。」

手術 腫瘤 醫學

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