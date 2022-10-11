專精脂肪肉瘤手術 南加華醫曾韋霖從醫路

希望之城外科手術醫師曾韋霖和夫人及兒子全家福。（City of Hope）

從生長的亞凱迪亞 （Arcadia）社區，到職場的「希望之城」（City of Hope）癌症醫院只有幾哩距離；從亞凱迪亞高中（Arcadia HS）校友，到當今美國少數脂肪肉瘤外科手術 醫師；聲名鵲起的曾韋霖（William Tseng）醫學 博士近日接受本報專訪，介紹了興趣和使命感使他選擇從醫之路的歷程。

曾韋霖是亞凱迪亞高中1997屆畢業生，他的太太是1998屆畢業生，「那時候我們還不是很熟悉」。他曾經在亞凱迪亞高中華裔家長教師會（AHS Chinese PTA）的非正式講座上，介紹過自己選擇醫師職業的歷程，包括疫情之前的現場講座，以及2021年的線上講座。

在亞凱迪亞高中學習期間，曾韋霖曾經兩次參加「希望之城」的羅伯茨暑期學生學院（Roberts Summer Student Academy），當時在實驗室學習時，已經表現出對醫學工作的早期興趣，「我看到了手術如何對一個人的生活產生深遠影響。」

曾韋霖說，他選擇醫學專業，首先是對外科腫瘤學產生興趣，因為涉及在人們生活中最需要的時候可以幫助他們，以及進行病理研究。對他來說，癌症在科學上非常有挑戰性，他確信參加希望之城羅伯茨暑期學生學院的早期經歷給了他這種靈感。以後在職業生涯中，在MD Anderson癌症中心做研究時，他對脂肪肉瘤（Liposarcoma）產生了興趣，對於每個患者來說，都需要大量的思考和複雜的決策，這些病例從來都不是例行公事。

為病患保持生活質量

每一次擬定外科手術方案，曾韋霖都會優先考慮確保患者了解疾病細節，以便他們能夠充分參與治療決策。「不僅是進行技術上完美的手術，而且是最適合那一位患者的症狀、他的價值觀和擔憂。因為每一個患者都面臨著獨特的情況，所以我關注的不僅是拯救生命，而是保持功能和生活質量。」

切除脂肪肉瘤的手術仍然是充滿挑戰的領域，到目前為止還沒有理想的藥物療法存在。曾韋霖感嘆，「我們目前擁有的最好的化療藥物，只能在20%到30%的病例中起作用，可能會縮小腫瘤並延遲惡化，但不能消除，仍然需要手術。」

手術很複雜，每一個病例都不盡相同，在其他醫生可能放棄的情況下，自己完成一次成功手術，真正幫助到患者更有意義。從醫學上講，有很多不同類型的肉瘤，最終了解每種類型的所有細微差別，對於為患者提供最佳護理非常重要。

脂肪肉瘤研究不分國界

曾韋霖表示，「我真的很喜歡與世界各地的醫學同事們一起工作，他們也專門研究肉瘤，並對攻克肉瘤很感興趣。除了外科醫生，還有腫瘤內科醫生、放射科醫生、病理學家等。除了義大利同行，還與台灣大學（NTU）、北京大學、復旦大學以及日本的肉瘤專家們合作。」

曾韋霖介紹，脂肪肉瘤在亞裔族群中並不比其他種族更常見，沒有風險因素（遺傳、飲食等），與脂肪食物或肥胖也無關，任何人都可能罹患，不幸的是目前還沒有預防措施。脂肪肉瘤可以長在身體的任何部位，不僅在腹部內，還包括腿部、手臂和胸腹壁。有時脂肪肉瘤可能被誤認為是脂肪瘤（lipoma，常見的良性脂肪瘤）而被忽視或處置不當。因此，如果脂肪瘤比較大、正在生長或在X射線上具有一些非典型特徵，他會告誡患者和醫生保持警覺。

對於手術後的病情恢復取決於手術的質量，曾韋霖解釋，對於非常大的腫瘤病例（腹部/腹膜後），患者感覺恢復正常可能需要2-3個月。一般來說，經過成功的手術後，患者可以完全康復並且可以繼續生活很多年。「這是我的工作中最有價值的部分，當患者病危時，有時被告知進入臨終關懷狀態時，而我們完全可以挽回他們的生命！」

曾韋霖表示，當患者的脂肪肉瘤長在腿部、手臂和胸/腹壁時，這些手術則比較簡單，可預期完全康復，並且走完正常的生命旅程。