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鄰國女孩改變她 橙縣牙科協會華裔會長陳以愛憶往

記者趙健／洛杉磯報導
陳以愛注重對患者的關懷。（陳以愛提供）
陳以愛注重對患者的關懷。（陳以愛提供）

橙縣牙科協會（Orange County Dental Society）將於2023年1月，迎來新任華裔會長陳以愛博士（Dr. Esther L. Chen）。自小在橙縣長大的她表示，上任後將開展更多活動，以促進牙醫師領域內的各項學術和經驗交流。陳以愛除了深具領袖特質，並且愛心滿滿，曾前往國外做義工的她，因為與一位小女孩的機緣，讓她對當牙醫師有不同的感悟。

橙縣牙科協會是非營利性會員制組織，截至今年4月，共有 2324 名成員。作為橙縣牙科協會會員，陳以愛從事專業牙醫師工作已有十年，在過去十年裡，接觸過無數疑難案例，幫助過來自全球各地的患者，但當被問及印象最深的事時，她說，是她拒絕一位病人的經歷。

提及很多年前在墨西哥一個偏遠的小鎮上，正忙碌於醫務工作的陳以愛突然感覺到衣角被掛住了。扭過頭後才發現是一個年齡很小的小女孩，正抓著她的衣角不放，嘴裡在不停地說些什麼。她的眼睛直盯盯地望著陳以愛，一隻髒兮兮的小手拼命地指向自己的嘴巴，發出類似「啊啊」的聲音。因為語言不通，直到陳以愛看到小女孩滿是塵土的黑乎乎的小臉蛋才明白，她的牙齒有問題，小臉的一側已經明顯的腫起來了。她是在向醫生求助，幫忙緩解她的牙疼。

「但是當時工作環境很簡陋，團隊的人手嚴重不足，每個醫生手頭都有非常迫切的任務，根本無法抽身去幫這個小女孩看牙，所以我只能離開了她。」陳以愛說，「回到美國後，雖然我衣角的污漬很容易就被洗掉，但是那個手印至今在我腦中無法抹去。」

陳以愛說，自從那件事後，對她來說，牙醫師不再只是一個幫人看牙的醫生，而是多了一份責任，她開始真正地去感受病人的感受，在意病人的感受，同時也讓病人感受到作為醫生的她的在意和關懷。

畢業於洛杉磯加州大學（UCLA）和紐約大學牙醫學院的陳以愛，曾多次作為志願者，前往不同的國家為缺乏醫療資源的患者看病，中國、辛巴威、緬甸、哥斯大黎加和尼加拉瓜等，都是她曾經到過的地方。

陳以愛的母親是前ABC學區資深教委歐陽蓉（Olympia Chen），母親熱心社區事務，讓她也深受影響。

除牙醫工作之外，她還一直忙於承擔其他各類責任。現在的她是美國牙科協會、加州牙科協會、橙縣美容牙科學院、橙縣牙科組織和綜合牙科學院的成員，並獲得Dr. Robert A. Susman紀念獎。

陳以愛說她最喜歡的一句話是溫斯頓丘吉爾（Winston Churchill）的一句名言：「我們靠獲得的東西生存，但我們靠給予的東西生活。」陳以愛正在創造生活的路上不斷前行。

橙縣 加州大學 醫學

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