為電影「插上翅膀」 華裔剪輯師李季夫：做好講故事的人

李季夫（左一）在影片「絕地逃亡」時的工作照。（李季夫提供）

每部影視作品的誕生，少不了剪輯師的參與。許多觀眾以為，剪輯不過是將片段拼接在一起，但事實上剪輯是對影像的再一次創作。來自中國的剪輯師李季夫，從原本的專業音效剪輯師到如今的畫面剪輯師，希望在聽覺和視覺雙重感官上，做好講故事的人。

今年第67屆美國電影 音效片段師協會（Motion Picture Sound Editors）的金卷軸獎（Golden Reel Awards）美劇單元評委席中，有一位華裔剪輯師李季夫。

李季夫早在中國工作期間，就曾參與了許多觀眾都耳熟能詳的電影，包括「一代宗師」、「絕地逃亡」、「狼圖騰」、「等風來」、「再見吧腫瘤君」等中美合拍片。不過他印象最為深刻的，是來美後，參與網飛(Netflix)的著名犯罪紀錄片劇目「製造殺人犯」(Making a Murderer)。這部劇當時激起美國社會的廣泛討論，甚至數十萬的觀眾在多個網站包括白宮請願網站聯署，要求釋放紀錄片中的主角維護司法公正，事件至今仍令許多觀眾記憶猶新。這部劇在2016年拿到了格萊美最佳紀錄片導演 和編劇獎。

美國的司法制度給人近乎完美設計的印象，李季夫表示，在之前他從未意識到美國的司法體制中也會有這麼多的錯案。有時在工作的間隙，他和導演兼編劇的Moria Demos與Laura Ricciardi，會聊一些不同的政治制度下的情況。他感慨，其實沒有任何一種制度是完美的，但任何一個制度都不能缺少人民的監督。

走上電影的道路，既是偶然也是必然。李季夫的父親是畫家。1963年，他原本從中央美院附中畢業，正要到北京 電影學院導演系。結果趕上了老三屆上山下鄉去了新疆支邊，回來讀了中央美院，所以在那個青春歲月與電影失之交臂。但一直喜歡電影的父親，給年幼的李季夫看了不少老電影。

李季夫參與影視作品「製造殺人犯」。（李季夫提供）

而上高中後，李季夫開始和許多喜歡音樂的少年一樣，組建了搖滾樂隊，擔任吉他手。由於沒錢買專業設備，他不得不四處淘二手音響設備、調音台、效果器等，研究燈光、音響器材。淘來的二手設備常常需要拆開來修，久而久之朋友們叫他「大夫」，意為專修電子設備的大夫。

到了該上大學時，當時對專業選擇迷茫的李季夫決定打開百度搜索，將自己最大的愛好「電影」和最擅長的「音響」作為關鍵詞搜索，結果他得到的第一個詞條便是「北京電影學院錄音系」，並順利考取。畢業後在中影集團任音效剪輯師五年時間，他又來到美國電影學院（AFI）學習電影剪輯專業。

李季夫表示，很多人覺得電影剪輯師的工作無非用電腦把拍好的畫面拼湊一起，但其實絕非如此。他表示，在好萊塢有一種說法，電影有三度創作空間，編劇是一度創作，導演是二度，剪輯師是三度創作。一個好的剪輯師是把握電影節奏和結構的人，不僅需要熟悉畫面剪輯，還需了解聲音設計、音樂、特效等一切輔助手段，讓更廣泛的觀眾接收導演的明確的創作意圖。

如今，李季夫和同為剪輯師的妻子在布班克(Burbank)成立了自己的後期製作工作室「LerFilm」，提供包括電影剪輯、聲音設計、調色、特效及母版製作全後期製作。「做一名講故事的剪輯師」是李季夫的夢想，作為一名具備聲音設計知識的剪輯師，他希望為電影插上一雙兼具視覺與聽覺的翅膀。