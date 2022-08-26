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家庭醫師鄧嘉猷 關注治安環保

記者楊青／鑽石吧報導
鑽石吧第四區市議員競選人鄧嘉猷醫師（中）和他的支持團隊。（鄧嘉猷提供）
鑽石吧第四區市議員競選人鄧嘉猷醫師（中）和他的支持團隊。（鄧嘉猷提供）

在南加州華人社區執業超過30年的家庭全科和内科醫師鄧嘉猷（Teng, Chia-Yu），今年首次參加鑽石吧第四區市議員競選。他表示，越來越糟糕的公共治安和對地方環保的關注，讓他不能再視而不見，參與和行動才是硬道理。

鄧嘉猷表示，鑽石吧長期以來都是奉公守法，就可以安居樂業的好地方，但近年當地公共治安卻引起大家高度關注。搶劫、盜竊、闖空門，甚至持槍入室搶劫時有耳聞，就連所謂的高尚住宅區也不能倖免，市民們多年來享受的鄉村式平靜生活被破壞。

他認為，鑽石吧不能坐以待斃，應該主動出擊，商討短期和長期治安計劃，治標治本，比如增加經費、增加巡邏、加强守望相助等等，都可未雨綢繆，有效防範和阻遏犯罪。

鄧嘉猷表示，優良的社區和原生態的自然環境，讓鑽石吧居民引以為豪；丘陵山坡和林間步道，也是鑽石吧人美好環境的主打因素。他主張，鑽石吧幾乎保持現有的自然生態，不贊成過度開發，尤其是鑽石吧和奇諾岡之間大片保留地，被專家定義為南加州野生動物每年遷移必經之地，目前面臨三個城市聯合開發的挑戰。如果當選，他將全力推動保持其原生態。鑽石吧至今能夠保持原生態的土地已少之又少，未來的商業和住屋開發應該在現有的土地上改造和升級，既符合現在社區需要，同時保持珍貴的自然生態，兩全其美。

他表示，鑽石吧交通也是他關注的議題。地處60號和57號交口附近的鑽石吧，近年飽受加州和洛杉磯縣公共交通建設項目影響，希望市議會可以和州縣公建部門協調，將大型修路工程對地方交通的影響減少到最小。

1980年從台灣來美留學的鄧嘉猷，獲得康乃爾大學化學博士學位，曾在麻省理工大學進行研究工作，後認為醫學更能直接幫助民眾，所以改行從醫，攻下邁阿密大學醫學博士學位，之後前往爾灣加大完成臨床實習，在南加州開業至今31年，為資深家庭全科和内科醫師。

在繁忙的醫師工作同時，他幾乎每年都參加各種愛心義診，為清寒人士提供看診和健康諮詢；他同時也在城市開發對環保的影響等方面，向地方政府提出意見和建議，爭取減少商業開發對環境的過度影響。

鄧嘉猷表示，未來兩個月他和競選團隊將全面展開競選活動，增加與選民互動，爭取支持。但到目前為止，鑽石吧不少居民還不知道今年開始實行分區選舉，很多居民也不知道屬於哪個選區，這將是他面臨的挑戰。

鑽石吧第四區市議員競選人鄧嘉猷醫師。（鄧嘉猷提供）
鑽石吧第四區市議員競選人鄧嘉猷醫師。（鄧嘉猷提供）

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