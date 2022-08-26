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消費者縮手少買衣服 美國零售商含淚猛打折

熱心企業主毛利誠 打擊犯罪拚交通

記者楊青／鑽石吧報導
毛利誠（右二）從疫情期間開始，每年組織為美軍家庭孩子募集聖誕和新年禮物，得到社區善心人士響應，規模年勝一年。（毛利誠提供）
毛利誠（右二）從疫情期間開始，每年組織為美軍家庭孩子募集聖誕和新年禮物，得到社區善心人士響應，規模年勝一年。（毛利誠提供）

鑽石吧今年11月將舉行首次分區選舉，五個新選區中的三個選區將首次選出自己的市議員。其中首戰第四區的兩名競選人均為華人，雙方目前已啓動選戰，激烈可期。

第四區的兩名競選人分別為毛利誠（Lee Mao）、鄧嘉猷（Chia Yu Teng）。毛利誠為熱心的小企業家，鄧嘉猷為工業市執業内科醫師，巧的是，兩人早年均來自台灣，目前都住在鑽石吧的The Country住宅區。

毛利誠以「助人爲樂、喜歡幫助朋友鄰居的熱心人」來形容自己。他表示，想將這種幫助和服務熱情擴展到整個社區，是他參加市議員競選的初衷，他相信以商人和企業家的經驗，加上多年來在當地社區和慈善組織的廣泛參與，能夠讓鑽石吧變得更好。

毛利誠1976年十歲時隨家人從台灣高雄移民來美，最初落脚沙加緬度，1989年獲沙加緬度州大生物學學士學位。雖然擁有科學學位，但他一直對創業和商業發展有濃厚興趣。1989年，他從沙加緬度Weinstock百貨公司的區域銷售經理，晉升為洛杉磯地區百老匯家族商店的總採購（Weinstock百貨公司後來被梅西百貨收購），他和太太也因此從沙加緬度搬到鑽石吧居住，兩人都愛上這座城市。1993年他們在鑽石吧購買了第一所房子，安居樂業至今將近30年。期間1996年，他創辦自己第一家公司；2000年，轉型面向全美的網路銷售公司。目前，他的公司擁有七名員工，主打居家和床上用品的零售。

工作之餘，毛利誠在社區相當活躍，他擔任鑽石吧市25年總體規劃諮詢委員會委員，在鑽石吧The Country房主協會主席期間， 與鑽石吧婦女俱樂部合作建立了標誌性的慈善項目，從疫情開始每年為軍人家庭的孩子舉辦玩具捐助活動，首年募集400件節日禮物，第二年募集超過700件，今年的玩具募集活動也已開始。他表示，富人是幸運的，但更應該為清寒人士做些事情，讓這個世界變得更美好。

毛利誠表示，他此次競選的主要政見包括：加强公共安全，打擊犯罪，維護鑽石吧優質安全城市環境；推動增加城市的節日慶典和相關的閒逛娛樂休閒活動，增加市民聯絡和歡聚平臺；改善交通，緩解擁堵，尤其是學校附近的道路交通，減少家長們接送孩子的時間和精神壓力；推動多元化商業，提供居民更多就餐購物和娛樂選擇。

鑽石吧第四選區居民中亞裔和華人約占七成。他表示，他在鑽石吧居住近30年，The Country的900多個房子幾乎已走透透，未來兩個多月希望能夠以選區内最大的超市廣場作基地，認識更多選民，同時深入社區走街拜票。

鑽石吧第四區市議員華裔競選人毛利誠。（毛利誠提供）
鑽石吧第四區市議員華裔競選人毛利誠。（毛利誠提供）

鑽石吧 華人 梅西百貨

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