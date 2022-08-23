華裔名醫當街被殺 槍匪在逃 親友悲痛

圖為徐麗麗在屋崙華埠的牙醫診所。（記者劉先進／攝影）

記者劉先進／屋崙 報導

暴力事件頻發的東屋崙小西貢社區（Little Saigon）21日下午2時4分，發生一起搶劫槍殺事件，60歲的屋崙華埠 知名牙醫、來自中國上海的徐麗麗（Lili Xu），被劫匪連開三槍，不幸遇害。搶劫槍殺過程不過6秒鐘，警方正在緊密調查。

這起事件震驚社區，屋崙華促會（OCIC）特地組織亞裔 在市府門口示威，要求市府投入資源遏制犯罪。

目前，徐麗麗的兩個姊妹正從中國緊急赴美。好友劉國松和太太Ling說，徐麗麗為人熱心善良，經常在家中舉辦聖誕、感恩節等派對，並幫忙解決問題。「我們非常悲痛。她的去世，就好像生活中失去了重要一部分，希望盡快將兇手緝拿歸案」。

事發地點為東屋崙E11街夾5街。附近住戶的監控錄像拍下搶劫一幕。徐麗麗的黑色車子先緩慢停車到路邊，接著一輛白車緊隨其後，疑似在跟蹤。有人從白車下來搶劫，能聽到受害者的呼喊聲，劫匪連開三槍，再跳上車逃逸。搶劫槍殺過程不超過6秒鐘。但監控錄像顯示，劫匪車在事發社區兜圈30到45分鐘。

附近一家華人按摩店員工說，事發時聽到三聲槍響，跑到現場，已看到受害者中槍躺在地上，疑似背部受傷。旁邊一名男子扶著她，表情悲痛。旁邊有住戶探頭下來觀望，她趕緊大聲叫，「快點報警。」