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湯丹霞創業製藥 發光生化科技界

記者蕭迪玉╱橙縣新港灘市報導
中年走出舒適圈創業的生化藥學博士湯丹霞，致力以生化創新開發新藥品及療法。（湯丹霞提供）
中年走出舒適圈創業的生化藥學博士湯丹霞，致力以生化創新開發新藥品及療法。（湯丹霞提供）

曾在美國知名藥廠擔任副總裁，負責研發數十種熱門藥品的湯丹霞博士(Dr. Diane Tang-Liu)，2015年與三位藥學界合作夥伴創辦了AiViva生物製藥公司，在現有的化合藥物中找出新用法，迄今已在美國、日本、中國、澳洲、加拿大及韓國等地獲得22項專利，成為生化科技領域中令人矚目的「獨角獸企業」。

獨角獸企業是指指成立不到十年，估值超過10億美元，且尚未在股市上市的科技創業公司。

獲美國加州大學舊金山分校藥物化學博士的湯丹霞，擁有30多年研發新藥經驗，並榮膺美國藥學學會及美國臨床藥學院院士，為了加速藥學創新與應用，解決病患面臨的困境，她在中年走出舒適圈創業，不但從頭規畫新公司的走向，更勇於嚐試不同的籌資方式，成為推動生化科技創新的先驅。

湯丹霞分析說，與其他行業比較，製藥業受到官方嚴格管制，創新的空間也相對受限，再加上研發新藥耗時又花錢，因此藥廠必須靠專利保護，以確保營運順暢。然而，根據她的經驗，有些現成的化合藥物，如果研發出新的用法或是給藥方式，有可能治癒目前無法根治的疾病，更可重新取得專利，大大縮減開發藥品的成本與時間，對患者、醫界及健保系統而言都是好消息。因此，她決定組織一批藥學專家，嚐試走出開發藥品的新途徑。

經過七年努力，AiViva生物製藥公司已有多種新藥正在進行臨床試驗。湯丹霞指出，當初在創業規畫時，就決定同時研發多種新藥的策略，並挑選市場需求高、能有效改善患者生活品質的藥品著手。

其中，可治療黃斑病變眼疾的藥品AIV007，採用新的JEL給藥方式，減少患者每月到診所打針的負擔，並有可能完全治癒濕性的黃斑病變，使患者不必為失明提心吊膽，這款新藥上市後將有超過1000萬黃斑病變患者受惠。目前全球人口中8.7%因年齡老化而患上黃斑病變，以此推算，2020年總病患數達1億9600萬人，2040年將增加到2億8800 萬人。

同樣採用專利JEL給藥方式的新藥，還有治療非黑色素瘤皮膚癌，及治療前列腺癌的藥品，即將進入臨床試驗階段，深受醫生及病患期待。

回顧從大製藥廠高層主管，到自行創業的過程，湯丹霞坦言，「這一路上做的都是以前沒人做過的事」，她更發現自己樂於嚐試新事物，本著邊做邊學的精神，總能在關鍵時刻找出解決問題的方法。

舉例來說，自行創業之後，要負責規畫資金來源，湯丹霞特別請來幾位曾成功主導公司上市的企業家擔任董事，AiViva迄今已獲得超過3000萬元投資。同時，在公開發行股票之前，該公司今年獲美國證券交易委員會（Securities and Exchange Commission）批准，可先在股權眾籌平台Startengine.com出售公司股權。這是歐巴馬總統在任時，為了鼓勵創業所簽署實施的新募資方式，結合了股票投資與群眾募資特色，AiViva也是率先獲准運用股權眾籌平台的生物製藥公司之一，詳情可上網站www.StartEngine.com/AiViva。

身為企業創辦人，總要面對許多始料未及的挑戰，湯丹霞卻樂在其中。她指出，以前自己的眼光集中在醫藥專業領域，創業之後才看到其他行業不同的作法，更堅定她要以生化藥品創新，來提升患者生活品質的初衷。

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