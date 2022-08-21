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科技男Jason吳興學 EDUBUS讓孩子學以致用

記者張宏／洛杉磯報導
爾灣華人科技男Jason吳創辦美式教育學習社區EDUBUS日前搬遷後重新開張。（圖：主辦方提供）
爾灣華人科技男Jason吳創辦美式教育學習社區EDUBUS日前搬遷後重新開張。（圖：主辦方提供）

爾灣華人科技男Jason吳創辦美式教育學習社區EDUBUS教育機構，採用真人在線教學，部份學科結合線下拓展；不僅讓孩子從小學習STEM各種課程，且還培養孩子實際技能，不一定追求名校，但一定學以致用。

從事高科技行業20多年的Jason吳2014年辭職，做義工服務社區兩年多。2016年他萌生了創辦學校的念頭，想借助教育更有體系的實現自己的想法。他說，教育能幫助到更多人，尤其在美國華人是少數族裔，如果希望未來在美國有自己的位置，除了學習好，還需要更強的軟實力，如社會活動能力等，所以他在爾灣開辦了自己的教育學習社區，服務當地的家長和孩子。

但是，建校辦學並不容易。他說，雖然自己也是家長，參加不少教育活動，但是作為教育從業人員是另外一種思考方式，需要更深入了解細節。教育是細節的疊加，且是人與人之間交流的行業。學校涵蓋了學齡前到12年級的全年齡段的綜合教育，不是一個單純的補習班或者課外教育，他的主要定位是幫助孩子成長教育做規畫。

他的學校和其他學校不同之處在於教育的目的和宗旨，不單純是提高成績，而是更看重孩子學習的過程，為孩子創造參加各種社會活動和大學科研活動的機會，讓孩子從中獲得鍛煉，提高面對陌生人和社會的軟實力。即使這個孩子沒考上知名大學，也能學以致用。學校老師都來自爾灣周圍公立和私立學校，還有一些爾灣加大老師也會來學校教學。

Jason吳表示，孩子的成長教育不是單純花錢就能買來的，孩子的成長和成績是需要學校和家長等多方面配合才能實現的，並非一蹴而就。

如今他在爾灣的學校搬遷後重新開張，他表示，現在主要是紮根爾灣社區，培養更多出色的孩子。未來希望能擴大影響力，在洛杉磯、聖地牙哥等地也能開辦學校。

爾灣華人科技男Jason吳（右）創辦美式教育學習社區EDUBUS。（圖：主辦方提...
爾灣華人科技男Jason吳（右）創辦美式教育學習社區EDUBUS。（圖：主辦方提供）

教育 爾灣加大 華人

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