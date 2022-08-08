全美傑出亞裔工程師頒獎 葉衛華 網路研究受肯定

獲獎者葉衛華。（記者啟鉻／攝影）

2022年傑出亞裔 工程師獎（AAEOY）籌委會與美洲中國工程師學會（CIE/USA），6日舉辦2022全美傑出亞裔工程師獎頒獎典禮及論壇，年度亞裔工程師獲獎者葉衛華（Weihua Ye, Ph.D.），在無線分析及自動化方面的領先地位，以及對無線接入網路開放標準和可編程性的貢獻，得到業界專家廣泛肯定。她目前在芝加哥AT&T 實驗室從事領導研究團隊工作。

她說，1996年自中國南京赴美留學，在Syracuse University獲得電子工程學博士學位，西北大學管理學院MBA，她在無線通訊領域有超過20年研究經驗。在AT&T從事網路分析和自動化項目研究。

她表示，從事科技研究工作，對學過的知識更新非常重要，所以學習尤其是關鍵。對於通訊行業，從1G發展到5G ，只有20多年歷史，所以無論是讀碩士、博士，都需永遠不斷更新知識。不但學習自己專業的知識，也要學習其它專業知識。這樣研究成果才能跟上時代。

此外，需要為機會而準備，而且不要守株待兔，要主動尋找機會。有了知識儲備，機會出現才能抓住，不讓機會錯過。她認為，導師非常重要。在大公司裡做，要結識那些高出自己很多的導師，開闊眼界，讓他們暸解你在做什麼想什麼，一旦有機會，他們也會推薦及提醒你，這樣才能不斷進步。

葉衛華說，目前她有七篇論文在權威專業刊物發表，還有十項發明專利。她和先生育有兩個孩子，分別就讀大學和高中，業餘時間她喜歡音樂、閱讀、健行，她還是馬拉松愛好者。

2022年傑出亞裔工程師獎共有16位獲獎者，葉衛華是四位女性獲獎者之一。