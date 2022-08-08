我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

分析解放軍演習 日本前海將：攻打台灣非易事

連2天檢測陰性 拜登結束隔離 回德拉瓦老家

全美傑出亞裔工程師頒獎 葉衛華 網路研究受肯定

記者啟鉻／洛杉磯報導
獲獎者葉衛華。（記者啟鉻／攝影）
獲獎者葉衛華。（記者啟鉻／攝影）

2022年傑出亞裔工程師獎（AAEOY）籌委會與美洲中國工程師學會（CIE/USA），6日舉辦2022全美傑出亞裔工程師獎頒獎典禮及論壇，年度亞裔工程師獲獎者葉衛華（Weihua Ye, Ph.D.），在無線分析及自動化方面的領先地位，以及對無線接入網路開放標準和可編程性的貢獻，得到業界專家廣泛肯定。她目前在芝加哥AT&T實驗室從事領導研究團隊工作。

她說，1996年自中國南京赴美留學，在Syracuse University獲得電子工程學博士學位，西北大學管理學院MBA，她在無線通訊領域有超過20年研究經驗。在AT&T從事網路分析和自動化項目研究。

她表示，從事科技研究工作，對學過的知識更新非常重要，所以學習尤其是關鍵。對於通訊行業，從1G發展到5G，只有20多年歷史，所以無論是讀碩士、博士，都需永遠不斷更新知識。不但學習自己專業的知識，也要學習其它專業知識。這樣研究成果才能跟上時代。

此外，需要為機會而準備，而且不要守株待兔，要主動尋找機會。有了知識儲備，機會出現才能抓住，不讓機會錯過。她認為，導師非常重要。在大公司裡做，要結識那些高出自己很多的導師，開闊眼界，讓他們暸解你在做什麼想什麼，一旦有機會，他們也會推薦及提醒你，這樣才能不斷進步。

葉衛華說，目前她有七篇論文在權威專業刊物發表，還有十項發明專利。她和先生育有兩個孩子，分別就讀大學和高中，業餘時間她喜歡音樂、閱讀、健行，她還是馬拉松愛好者。

2022年傑出亞裔工程師獎共有16位獲獎者，葉衛華是四位女性獲獎者之一。

亞裔 AT&T 5G

上一則

孫國泰：吳修齊激勵國泰銀行投身公益國泰銀行董事

下一則

洛縣6死8傷車禍 肇事開車時和視訊男友吵架

延伸閱讀

全美傑出亞裔工程師 16人獲獎

全美傑出亞裔工程師 16人獲獎
美洲中國工程師學會2022傑出工程師表彰及論壇開幕

美洲中國工程師學會2022傑出工程師表彰及論壇開幕
香港紅館出事 表演場地暫時停用懸吊機器

香港紅館出事 表演場地暫時停用懸吊機器
全美傑出亞裔工程師 8/6洛杉磯頒獎 16精英獲表彰

全美傑出亞裔工程師 8/6洛杉磯頒獎 16精英獲表彰
僑民成立香港議會籌委會 將於明年舉行流亡議會選舉

僑民成立香港議會籌委會 將於明年舉行流亡議會選舉
通膨率加利率雙率雙飆 美房貸需求降到22年來最低

通膨率加利率雙率雙飆 美房貸需求降到22年來最低

熱門新聞

這款蛋黃派在好市多亞洲零食區。（記者王若然／攝影）

好市多這款熱銷亞洲零食 購買竟要看ID

2022-07-31 14:03
遭遇搶劫的住宅門口，5日停著一輛警車。（記者張宏／攝影）

鑽石吧華人夫婦散步回家 三嫌持槍逼迫開保險箱

2022-08-06 21:06
詐騙集團出示「中國檢察部門」印章的文件給造成對方心理壓力。（C女士提供）

南加73歲獨居華人被騙 32萬積蓄化為烏有

2022-08-01 13:27
華人房產經紀表示，每天都會收到五條以上詐騙信息，很多都稱要全現金買房。(記者邵敏／攝影)

現款買房行騙 華人房產經紀追詢金流才露餡

2022-08-05 02:20
侯昆生照顧高位截癱的孫子20多年。（記者王若然／攝影）

南加8旬華婦照顧癱孫20多年 語言不通屢遭歧視

2022-08-03 02:20
黑夜中，浣熊亮閃閃的眼睛看上去像是狼群，著實嚇人。（受訪者提供）

洛縣華人家出現一家神秘動物 被水噴撕爛帳篷報復

2022-08-02 21:54

超人氣

更多 >
中拒合作遣返非法移民 美出現拒發公民簽證反制聲浪

中拒合作遣返非法移民 美出現拒發公民簽證反制聲浪
降通膨法案 參院過關

降通膨法案 參院過關
王毅指美犯3錯誤 「台灣不是美國的一部分」

王毅指美犯3錯誤 「台灣不是美國的一部分」
不甩美軍高層聯繫 解放軍續軍演 專家：恐讓局勢升高

不甩美軍高層聯繫 解放軍續軍演 專家：恐讓局勢升高
南華早報：北京當局對美日宣洩怒氣後 外交面臨兩難

南華早報：北京當局對美日宣洩怒氣後 外交面臨兩難