曾慈慧接慈濟執行長 賑災助人做志工

曾慈慧參訪敘利亞難民營，了解當地生活方式及生存考驗。（曾慈慧提供）

年初上任的慈濟美國總會執行長曾慈慧，積極參與慈善義工活動並熱心扶持新生代。參與慈濟這些年來，她也從佛道教分不清，到如今的佛教機構執行長，多次實際走訪難民眾多的國家，推展佛教幫助他人。

曾慈慧加入慈濟前，曾於傳播業及醫療業打滾數年，也因工作性質長期在外與形形色色人群接觸，看到許多新移民 因不瞭解美國法律，吃了很多悶虧，有困難時不知該向誰求助，讓她很有感觸，同時也在思考如何才能生活更有意義。而母親的一席話像是醍醐灌頂一般，讓曾慈慧不僅走向了志工一條路，也間接開啟了她與慈濟間的緣份。

曾慈慧（右三）與團隊參加慈濟墨西哥小學2022年畢業典禮。（曾慈慧提供）

曾慈慧回憶起接觸慈濟前，對於佛教還是懞懞懂懂，以為像是佛道教混合的道場之一，在媽媽鼓勵她加入慈濟志工行列後，才了解慈濟的人間佛教概念。「走入社區、走入人群來分享、以身體力行的方式來推動佛教」。而做志工的過程中，切身感受的感恩、尊重及逐漸建立起依賴和信任格外珍貴，更何況還必須用到自己的時間、經驗與能力，才能來幫助有緣人。

在談起志工服務時的甘與苦，曾慈慧表示，每次幫助有需要的人們，這些民眾臉上感恩及燦爛的笑容就是最大的回饋，自己也很感恩有機會能協助他人解決當下的困難。特別是在現代人繁忙的時間中，啟發他們的善念很有挑戰性。

曾慈慧也表示，慈濟藉由實際到場布施的過程中推行佛法，並藉由人與人之間的互動轉化和彼此信任，印證佛經中的內容。她說明，慈濟在國際慈善賑災中，逐漸從台灣的一個點拓展到全球五大洲範圍，在過程中把人性本善的另一面啟發出來，也讓參與居士在過程中，印證及更切身體會無量義經的內容。