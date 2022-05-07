洛縣警長批政客 不滿民主黨

維拉紐瓦接受本報專訪。（記者高梓原／攝影）

洛杉磯 縣警局(LASD)局長維拉紐瓦（Alex Villanueva）是民主黨 人，在與本報專訪中，毫不掩飾自己對民主黨內左派政見的不肖與強烈反感。他說：「洛杉磯的民主黨人走得太左了，他們想把我這樣的溫和派，從黨內清除掉！」

維拉紐瓦對縣政委員、州長、洛縣檢察長、洛縣的民主黨進步派，乃至參與反警遊行的「嬉皮士和文藝青年」都一一表達不屑，其直言不諱的程度，在南加政客中十分罕見。這位號稱曾收到過左右兩派死亡威脅的警長，認為自己找到了「健康的平衡」。

對於近來洛杉磯縣治安惡化，華裔居民有切實感受。

維拉紐瓦早先就參與連署罷免洛杉磯縣檢察長賈斯康（George Gascon），因此不意外地，他將洛縣治安不靖的原因直指檢方起訴不力、47號提案等立法者的縱容。「光是去年一年，賈斯康就拒絕起訴了超過1萬3200個案子，都是我們鎖定嫌犯、逮捕，提供了所有證據」，他表示，但賈斯康不肯起訴這些「犯下罪行的人」，警方不得不在逮捕後又放人。

民主黨遊民政策錯了

維拉紐瓦和洛杉磯縣政委員間不合也早有傳聞，在談及到遊民問題時，他直指政委不肯撥款給警局做遊民外展工作，卻花大筆錢「做社會實驗，毫無作用」，指這些社會實驗是用人民的生命和公共安全作為代價。「他們覺得砸許多錢，遊民就會魔法一般消失」，他表示民主黨這樣做了十年了，卻不肯承認這是個錯誤。

當被問及若連任，預計會有何挑戰時，他甚至表示「我希望12月會換成新的縣政委員」，原因自然也是因為他的警局需要縣委會撥款。

「洛杉磯時報曾報導，『喔天啊，州長帶領我們渡過疫情 』」，他在談及疫情時，也不忘表達一下對州長和洛時的不滿。「其實任何經營任何組織的人，都曾帶領你渡過疫情」。他表示自己任期內最大挑戰之一就是疫情，尤其是保持監獄裡的疫情擴散，洛縣警局轄下的監獄，是全國最大和密集的居住設施之一。

保護洛杉磯不被火燒

另一挑戰便是社會動亂，「所有的社會活動人士都說警察很壞」，但事實上，「我們保護了洛杉磯不被燒為平地，不像西雅圖和波特蘭那樣」，「至少在縣警局轄區沒有發生」。他對近年來的社會運動倡導的理念，也同樣不屑，並同意其影響到了年輕人加入警察隊伍的積極性。

「他們試圖兜售這種想法，就是如果你加入執法部門，你就是叛徒」。他說，「你知道，那都是嬉皮士，他們是文藝青年（barista），他們帶著耳環，臉上有紋身這些」。

對於洛杉磯時報形容他是洛杉磯的川普，維拉紐瓦表示，自己又沒有投票給川普。他在談及仇恨亞裔犯罪時，還曾強調疫情下川普的「中國病毒」言論對仇亞推波助瀾。之所以敢直言不諱，他說是因為自己是被洛縣人民選上的，不是被州長或縣政委指任的，「他們是職業政客」。他說自己的中間立場無關紅藍，只問對錯，他曾受到來自左派和右派雙方的死亡威脅。

他清楚地意識到，自己夾於中間的境地，連其他政客都需小心翼翼地決定，是否要和他扯上關係。即便他希望換新的縣政委員，但他表示，目前他沒有正式背書和支持任何主要的候選人，「他們也不想要我支持，因為這是把雙刃劍」，因為會得罪不喜歡他的人。包括洛市市長辯論時，各競選人被問到是否支持洛縣警長，除了聯邦眾議員貝斯明確表示不支持，其它候選人回答尚未決定。

中間立場 警員工會支持

這顯得中間立場的他似乎有些孤獨。但他稱自己獲得僱員86%的支持率，也被很多警員工會背書。他還特別強調，這個86%是來自於知道自己是對方黨派的情況下，仍獲得支持的比率。他認為做警長要在可靠（accountability）和支持度之間，尋找一個「健康的平衡」，「若只顧一頭便會失敗，例如我的上一任（指麥唐諾）只有可靠卻沒有獲得支持；李貝卡只有支持，卻不可靠」，他認為自己在任期內已經找到了平衡，目前的狀態非常好。

他表示，現實情況就是警消人員傾向於保守派，而社工傾向於自由派。

維拉紐瓦早先在蒙特利公園市出席華人社區的警民晚宴。（記者李雪／攝影）

「我是終身的民主黨人，但是到了2020年，洛杉磯的民主黨人走得太左了，留下像我這樣的人突然顯得很保守」，他說自己其實從沒變過。

「人們只是不斷尋求意識形態的純粹」，「這也是洛杉磯縣民主黨在做的事，這是絕對的失敗，因為他們在清洗有像我這樣想法的人。但我認為全國大部分人都不支持減少執法機關撥款」。

他兩次說到，民主黨試圖將像他這樣的溫和派清除出黨內，「他們自己向左走得太遠，以至於都不認識我了」。他形容自己是來自於是甘迺迪（JFK）和羅斯福（FDR）那樣的民主黨，是一個有巨大夢想遇見巨大挑戰，能完成送人上月球，在二戰中擊退希特勒等巨大成就的政黨，而那樣真正的領導力是現今所缺失的。