Syncstore新客—互聯網信息化助中餐館升級

Syncstore新客食材訂單。（Syncstore新客網站）

Syncstore新客標識。（Syncstore新客提供）

美國中式餐飲業是一個急需升級的行業，需要科技幫助。而Syncstore新客是一家餐飲供應鏈互聯網服務公司，服務對象是餐館業者，採用互聯網信息技術，提升餐飲業特別是中餐館的管理水平，確保廚房食材儲備安全，供應穩定，進貨準時，公司主旨「一切為了餐館成功而生」。

Syncstore新客聯合創始人龔思宇。（Syncstore新客提供）

Syncstore新客公司共同創始人卜文超（Vincent Bu）和龔思宇（Gong Siyu）5月4日受訪時介紹，Syncstore新客是2021年9月成立於美國洛杉磯的餐飲供應鏈互聯網服務公司，為美國的餐飲業者和消費者服務，在整個市場開發多種服務軟件，提供「企業對企業」（Business to Business）服務。公司主要服務項目包括：1. 第二日送貨上門，2. 餐飲批發全品類選品，3. 自動發貨通知，4. 更便捷的下單入口，5. 可視化的下單途徑，6. 發票（Invoice）管理。

Syncstore新客聯合創始人卜文超。（Syncstore新客提供）

Syncstore新客為餐飲從業人員開發的軟件，取代了傳統的心記手寫的管理方式，發揮了信息看板的作用，提醒老闆廚房需要採購什麼，前台需要什麼服務，外賣有什麼訂單，提前準備，胸中有數。對於小型中餐企業尤其重要，可以避免「無米下鍋」的窘境。

一個餐館老闆成天忙前忙後，全憑記憶力和經驗管理。例如，廚房的食材庫存還有多少，牛肉豬肉今天是否應該進貨？光憑心記手寫容易忘記。很可能某一天的上午，大廚進了廚房要做菜時才發現，「哎呀，食材缺貨了，雞蛋沒有了，豆油用完了」。老闆急忙跑到超市買菜，趕回來後有可能誤點，客人點菜吃不上會不高興。因此，Syncstore新客就可以幫助餐館老闆，將傳統的電話定貨方式，轉為互聯網化。事先提醒，即時送貨。

Syncstore新客下單操作簡便。（Syncstore新客網站）

凡在Syncstore新客註冊的餐館，廚房食材庫存量都有記錄，了解餐館缺少什麼，因為新客公司設計的數學模型可以運算。在該餐館食材缺貨之前會提前寄出短信，通知餐廳某種食材庫存快要用完了，新客公司可以提供所需食材，價格是多少，這些資訊通過軟件或發送短信看到。成為Syncstore客戶的時間愈久，數學模型的運算就愈準確，目前的運算準確性達到80%。

兩位共同創始人說，新客有長期的合同制供應商，餐館需要的各種食材，基本上都可以提供，種類、數量和價格一目了然。也不需要臨時打電話問價，「今天進貨一大包蝦多少錢？」即時掌握信息有助於管控成本，先從採購上著手。

Syncstore新客團隊年輕有朝氣有創意。（Syncstore新客提供）

Syncstore新客的軟件目前有網頁版，主動聯繫餐飲業者註冊登記，然後定時提供信息，客戶每天都會收到短信或電話通知，明天有肉有菜有油，數量價格多少，是否需要訂貨？只要回答「好的」或者「YES」，然後，新客就為該餐館下單，送貨上門。

Syncstore新客公司目前服務範圍以洛杉磯為中心，輻射大洛杉磯地區，遠至聖地牙哥（San Diego）以及拉斯維加斯（Las Vegas）等。第一階段以華人餐館為主，以後第二階段再開發韓、日等亞洲餐廳，分階段向外擴展，最終目標是各種餐館。新客網站syncstore.com，電話888-442-7962。