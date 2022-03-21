全美第二大 洛杉磯聯合學區最遲23日解除室內口罩令

全美第二大的洛杉磯聯合學區（LAUSD）將在3月23日取消室內口罩令，華人不少的巴沙迪那學區則已先行取消口罩令，圖為巴沙迪那學區師生合影。(巴沙迪那學區網頁)

洛杉磯 聯合學區 （LAUSD）預計將在不遲於3月23日（周三），結束室內戴口罩 強制規定，將是該學區學生兩年來首次可以在不戴口罩的情況下在室內上課。

洛杉磯聯合學區是加州最大的公立學區，也是全美第二大公立學區，有逾64萬名學生。

LAUSD 表示，18日已與該地區教師工會的領導人達成協議，暫時同意允許教室內戴口罩的規定到期，在教室內戴口罩的政策將於23日截止。屆時將符合州和洛杉磯縣的健康指南，強烈建議在教室裡戴口罩，但不再強制要求。

然而教師工會的成員仍須投票接受該協議。該學區聲明，這一進程已經開始。目前尚不清楚這項變更是否仍需教委會投票通過，才能使變更生效。該協議要求LAUSD繼續對學生和教職員工進行新冠（ COVID-19）測試。雙方將在4月再次會面，重新評估是否繼續進行測試，因為這些測試並不便宜，但聯邦政府可能會承擔費用。

在該項協議於18日宣布之前，LAUSD是全國少數幾個尚未允許學生和教師在課堂上不戴口罩的學區之一。本月早些時候，加州加入華盛頓州和俄勒岡州行列，在州級取消室內戴口罩的規定。但LAUSD 仍保留室內戴口罩的要求。

洛杉磯縣的其他學區，包括比佛利山學區、巴沙迪那學區和布班克聯合學區，都已經取消教室內戴口罩的強制要求。