一半亞裔血統的阿市新市長就任 誓抗仇亞行為

Jeffrey Maloney宣誓就任阿罕布拉市市長。 （阿罕布拉市提供）

阿罕布拉 市新市長Jeffrey Maloney於2月28日宣誓就任，他是一名環境律師（environmental attorney），也有一半的亞裔 血統，表示將專注於城市的可持續發展，反抗仇恨亞裔行為。這也是Maloney第二次輪值阿市市長。

自新冠疫情開始以來，針對亞裔的仇恨犯罪與日俱增，Maloney認為，仇恨傷害了他的家人，也傷害了任何經歷過這種仇恨的人。他的太太也是亞裔，夫婦育有兩個孩子。Maloney回憶，去年夏天他帶著家人去阿市艾曼索公園（Almansor Park）參加反仇亞燭光守夜活動，「女兒聽了受害者的故事，回家路上開始哭泣，我看著女兒心都碎了，我們就世界上正在發生的不公平事情進行長時間交談。」

據人口普查局數據，截至去年7月，阿市擁有51.2%亞裔，35.9%西裔。 Maloney說，上任後他將傾聽社區的每一個聲音，以人們覺得舒服的方式去社區主動拜訪他們，給這座城市提供幫助。

城市的可持續性發展是新市長關注的另一個重點。Maloney說，國會眾議員趙美心力促年度撥款為阿市可持續發展計劃籌集資金，但仍需要在參議院通過並由拜登 總統簽署，這是一項「沒有爭議的法案」，相信很快會實現。

Maloney說，「我們將聘請諮詢團隊幫助這座城市，改善經商方式，改善城市自身的運作方式及居民的日常生活，比如街頭塑料垃圾的處理，氣候變化以及人們對碳排放和甲烷排放的擔憂。我們將以積極的方式影響在阿市工作生活的每個人。」

阿罕布拉市實行市長輪值制度，每九個月更換一次。前市長黃幼平不久前卸任，她總結自己在市長任內所做的努力，主要包括便民服務，通過電子郵件、電話交談和面對面的會議方式，討論社區存在的問題和疑慮；將城市通知翻譯成多種語言，包括中文；通過電子郵件、電話方式幫助居民參加市議會會議；組織議員與洛縣縣政委員 Kathryn Barger會面，討論關閉男子中央監獄問題；就行人安全、交通和公共安全等問題採取行動；禁止在阿市銷售調味菸草保護年輕人；以及為城市引入更多企業等。