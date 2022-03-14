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疫苗接種率低、人民出逃 世衛：俄烏戰爭恐致疫情再起

不聽家長勸告 南加2青少年拒打疫苗 病重去世

記者李雪╱綜合報導
圖為美國賓州為12歲到17歲青少年施打輝瑞/BNT加強劑。（路透）
圖為美國賓州為12歲到17歲青少年施打輝瑞/BNT加強劑。（路透）

橙縣一所高中三年級的學生Kennedy Stonum，一再拒絕她父親請她接種新冠疫苗的懇求，她的祖母也發電郵敦促她打針，但這位女高中生每次都說，「好吧，我會考慮」。同樣地，20歲的Tyler Gilreath也不斷拒絕母親不斷嘮叨和敦促接種疫苗，他母親說：「他是那種必須自己親自體驗每個錯誤的孩子」。

兩位年輕人最近死於新冠肺炎，Kennedy於2月11日，Tyler則於去年9月。早在他們死亡前幾個月，他們已有機會施打疫苗。

據Kaiser Health News報導，如今年輕人的父母對這種拉鋸戰很熟悉：他們的孩子大多是將成年或剛成年，但抗拒父母意見，自認為他們知道什麼是正確的。他們從朋友那裡了解新冠，並在Instagram和TikTok等社交媒體平台上，獲得不總是最正確的信息。

年輕人死於新冠的情況並不常見，但Kennedy Stonum和Tyler Gilreath也不是孤例，例如，佛州的一名未接種疫苗的15歲女孩於2021年9月死亡，密西西比州一名未接種疫苗的16歲高中足球運動員也是如此。

美國年輕人疫苗接種率仍然很低，只有超過57%的12至17歲者，和62%的18至24歲者完全接種疫苗。由於在年輕人中的致命性遠低於年長者，一種年輕無敵的感覺被放大。兒童和青少年占美國人口的22%，但估計只有3%的新冠肺炎相關住院病例，和不到0.1%的新冠肺炎死亡病例。

但2021年12月數據顯示，未接種疫苗的12至17歲青少年，因新冠住院的可能性，是接種疫苗同齡人的六倍。

疫苗 新冠肺炎 足球

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