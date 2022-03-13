華裔方子豪在美出單曲 突破15萬收聽

方子豪自幼練習古典樂器揚琴。（方子豪提供）

近年來，赴美學習音樂的華人留學生越來越多，他們滿懷夢想，希望在美國音樂界大展拳腳，同時為提高在美亞裔 音樂人的影響力而努力，方子豪就是其中的一位年輕人。

方子豪去年獲得舊金山 藝術大學（Academy of Art University）電影 音樂配樂與作曲碩士學位。今年2月28日，他在美國通過EasyFind Label公司，發布了個人音樂單曲「Feeling Good」，他擔任這首歌的音樂製作和混音，短短幾天的時間，在SoundCloud流媒體平台突破15萬收聽。

方子豪說，他打算在3月底發布他個人的音樂合集，共五首曲子。3月中旬還將與朋友合作，他擔任音樂製作和編曲，發布歌曲。他說，這首歌曲是在美的幾位亞裔音樂人合力的心血，曲子朗朗上口，屆時民眾可以在各大音樂平台聽到。

方子豪擅長各類風格音樂製作。（方子豪提供）

除了發布歌曲，方子豪還參與了許多電影、遊戲背景音樂的創作，包括在動作電影「Out of Option」中擔任音樂與聲音監製；2020年他為遊戲設計專業的2020年日本奧運會擊劍手機遊戲製作音樂與音效，獲得舊金山藝術大學「Spring Show」優秀獎。

然而方子豪在來美學習音樂製作之前，其實是一名多年的揚琴表演者。他是內蒙古人，自幼就學習揚琴，有幸受教於中國音樂學院的博士生導師，世界揚琴協會副主席李玲玲教授和中央民族大學許學東教授，兩位都是揚琴表演界的頂尖人物。

方子豪在2018年成功舉辦了揚琴獨奏音樂會。他說，小時候喜歡敲敲打打的樂器，於是開始接觸揚琴。父母也都是藝術和音樂的愛好者，爺爺是二胡表演家，因此他在音樂氣息濃郁的家庭環境下長大，對音樂的熱愛也受到家人的啟發。

方子豪也很擅長唱歌，他在2018年香港第三屆亞洲國際聲樂節榮獲中國民族歌唱家比賽優秀歌唱家獎。

對於未來發展，方子豪希望可以在美國音樂創作上更上一層樓。今年才26歲的他，未來有無限發展的可能性；他說，想代表在美的亞裔音樂人闖出一片天。音樂界目前較普遍的說法是在流行音樂方面，中國無法與西方抗衡，他希望未來通過更多的音樂創作，讓普羅大眾改變這項想法，讓亞裔音樂人在西方音樂舞台也占有一席之地。同時他想弘揚中華民族的傳統音樂和樂器，讓它們在國際舞台發光發亮。