料理功夫／金蒜炒骰子牛

金蒜炒骰子牛

金蒜牛肉粒是一道中西結合的美味佳餚。用奶油的奶香激發出蒜香的誘人味道，是這道菜的靈魂。口感軟糯蒜瓣搭配滑爽的牛肉粒，是家中宴請賓客的不二之選。

材料：

牛里脊肉500克、蒜瓣35粒、水少許。

醃肉醬料：

雞蛋 1顆(取蛋清)、生抽2湯勺、食用油1湯勺、料酒1湯勺、玉米澱粉2湯勺、小蘇打粉、黑胡椒粉和鹽各少許。

煸炒調料：

食用油2杯、奶油30克、蠔油2湯勺、蜂蜜1湯勺、黑胡椒粉少許。

牛里脊切成2立方公分的骰子牛肉塊 蒜瓣

作法：

1.牛里脊切成2公分粒狀，加少許小蘇打粉和清水浸泡20分鐘，去除血水並可使牛肉嫩滑。

2.把浸泡好的骰子牛肉塊取出瀝乾，用廚房紙吸乾水分，然後加入所有的醃肉醬料，攪拌均勻後放入冰箱醃製2小時。

3.鍋內放2杯油加熱後，倒入牛肉塊滑炒，當牛肉表面斷生，略呈微黃時即可盛出。

4.另取一乾淨鍋子加熱奶油，融化後放入蒜瓣煸炒出香，當蒜瓣呈現金黃色時即可放入牛肉塊；倒蠔油、黑胡椒粉和蜂蜜一起炒拌均勻，香氣四溢的金蒜牛肉粒就可起鍋。

小叮嚀：

牛肉滑炒的時間不宜過長，以免肉質變老，影響口感。

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