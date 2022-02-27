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料理功夫／香辣咖哩果汁牛肉乾

劉若華
香辣咖哩果汁牛肉乾
香辣咖哩果汁牛肉乾

因為辛辣、咖哩和果汁三種口味的牛肉乾都為全家所喜愛，當元月院子的臍橙收成時，提醒自己又可用幾顆來製作果汁牛肉乾了。隨後靈光乍現，決定將三種口味混合，製作成三合一口味的牛肉乾，結果味道出奇的好；口感上，軟硬度、乾濕度和嚼勁都適中。

材料：

大小厚薄適中之牛肉片2磅、臍橙3顆、臍橙皮一顆、蔥2根、薑10片、八角6顆、小辣椒6條、羅漢果甜味劑和赤藻醣醇(Monk Fruit Sweetener with Erythritol)1杯、老抽和米酒各1/2杯、咖哩粉1大匙、蜂蜜1/2杯、鹽少許。

香辣咖哩果汁牛肉乾 材料
香辣咖哩果汁牛肉乾 材料

作法：

1.備一鍋沸水汆燙牛肉去除血渣，夾出沖淨瀝乾；臍橙榨汁(共可榨出約1又1/2杯的橙汁)，其中一顆的橙皮撕成小片狀；蔥切段；小辣椒切小段，以上備用。

2.將汆燙牛肉片的鍋洗淨，將蜂蜜和鹽以外的所有材料放入鍋中，開中大火，將鍋中材料翻拌均勻，蓋鍋蓋，煮滾時改中小火燉煮直至湯汁快收濃。燉煮期間需不時開蓋翻拌。

3.加入蜂蜜和少許鹽提味，蓋回鍋蓋續燉煮直至湯汁收濃，熄火。

4.將牛肉片夾出，待涼時，將每片牛肉各沾上薄薄一層的咖哩粉(額外份量)，排放於舖了鋁箔紙的烤盤上。

5.將烤盤送入預熱至200℉(93℃)的烤箱中層烤25分鐘，取出烤盤，香辣甜蜜的果汁牛肉乾即成。

小叮嚀：

1.因為是製作肉乾，將肉片自湯鍋中夾出時，每片無需帶有過多濃稠的湯汁。

2.果汁部分，只要甜度夠，任何柑橘類都可以選用，市售的現成柳橙汁亦可，唯糖的用量或須再另外斟酌加減。

3.在燉煮時，湯內已有咖哩粉調味，烤前再沾上薄薄一層的咖哩粉可讓品相加分，且味道更濃(勿沾得過多過厚，否則會苦)。

4.自製的牛肉乾無添加防腐劑，所以盡可能在一星期內食用完，或者置於冷凍庫內保存，食用前稍微微波即可。

1.汆燙
1.汆燙
2.燉煮
2.燉煮
3.烘烤
3.烘烤

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