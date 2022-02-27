料理功夫／豆豉烤鱈魚

豆豉烤鱈魚

利用烤箱烹調海鮮，最大的優點是：避免屋內瀰漫油煙味，並且在等待烤熟之際，可以調製醬汁，待熟取出，淋上醬料，輕鬆又美味！

材料：鱈魚(cod)一片、薑2片、蔥1段、紅辣椒1支。

調味料：海鹽少許、酒1大匙、蠔油1大匙、豆豉1大匙、油1大匙。

作法：

1.烤箱400℉預熱。

2.鱈魚用紙巾擦去水氣，抹上海鹽，送入烤箱，大約10～12分鐘(時間視魚片大小及各家烤箱的差異而定）。

3起油鍋，放進切絲的薑、蔥、辣椒，再加豆豉、蠔油、酒，待滾熱，淋在魚片上即成。

小叮嚀：一般口味若較清淡，鱈魚送進烤箱時，毋須再抹鹽。

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