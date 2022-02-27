旅遊／北極圈郵輪行 追逐極光

北挪威極光。（圖均為作者提供）

踏入英國南安普敦港郵輪 碼頭，只見萬頭攢動。登記上船資料後，與等候的乘客聊天，大伙兒都說此行目的只有一個，就是在北極圈內觀賞極光，或叫Northern Lights。「公主號」郵輪每年只有一條船，沿挪威海岸北行至歐洲頂端，以追逐極光。錯過了此船，便要等到明年10月中才有船。我們幸運參與此趟旅程，而之後便是新冠大疫情，全球郵輪長期停航。

忙著拍日出 航程不煩悶

滿船乘客來自世界各地，以美國人最多，時序深秋，都厚衣重裘，做足「走進北極圈」的準備。不少人帶齊全套攝影裝備、長短鏡頭和三腳架。進入艙房後，一張「船長酒會邀請卡」已在桌上，我們用消毒紙巾抹拭台椅等各處後，悠閒地到餐廳品嘗下午茶。筆者夫婦喜歡公主郵輪，因為她是除了三艘「女王號」之外，唯一每天都有英式下午茶、每層都有自助洗衣機及烘衣機的郵輪。我們是白金會員，可以在船上免費上網。

此次「藍寶石公主號」剛翻新過，新地毯、新床很舒適。12晚航程將停泊挪威港口，在接近北極的阿爾塔港停兩天，以觀賞極光。船長在廣播中告知：船長室每日連結「美國太空總署NASA」的網站，以取得磁場風暴的密切訊息，推估當晚是否有極光出現。磁場風暴愈猛烈，愈高機會看到極光。

搭郵輪「走進北極圈」，尋找極光。圖為北挪威一景。（圖均為作者提供）

我們在船隻全天航行時有固定習慣，每天清晨外子摸黑上甲板拍攝日出，之後吃早餐。餐後去電影院觀看「港口城市介紹」或「特別項目」，例如冰川、鯨魚、北極熊、極光等生態影片或講座。如果沒有講座，我們便去甲板步行十來圈，然後回房淋浴。午餐後閱讀電子書，下午茶後看海景、逛商店、做運動。之後外子上甲板攝影日落，換衣吃晚餐。飯後去賭場看人賭錢，或去酒吧聽歌看表演，所以即使郵輪航行幾天，我們也不覺煩悶。

特羅姆瑟北極圈教堂。（圖均為作者提供）

特羅姆瑟港 看北極圈教堂

郵輪從英國緩緩北行，三天後停泊挪威阿雷松德港。這靜謐整潔的小鎮位於知名的蓋朗厄爾峽灣的出海口，兩岸山壁高聳，逼近冰冷湛藍的峽灣。小鎮到處是彩色木屋，我們到處逛逛。

北極圈博物館。（圖均為作者提供） 博物館展示北極圈生活。（圖均為作者提供）

船行兩天，越過了北極圈，到達特羅姆瑟港。船甲板鋪滿薄雪，仍未有極光的消息。這漁港有一條跨港灣大橋，橋一端有北極博物館 ，另一端是別具一格的北極圈教堂。我們坐計程車過橋先參觀教堂，內部十分簡約，是極簡單的木造祭壇，背景掛個木造十字架，加個小風琴就完成。

離開教堂，我們步行過大橋，觀看橋下港灣的密集漁船，返回博物館參觀。它是一間樸實無華的木造平房，但展品豐富，包括在北極生活時打魚、狩獵、編織、造衣服、餵養小孩、煮食等器具。另外，館內有多個大模型展示捕鯨、打魚、居家生活的情景，並有多種北極圈動物標本、照片、實物和模型，讓人看到在北極圈內原始而凌厲，苦寒又艱困的環境下，人類如何與大自然搏鬥生存。

船繼續向北行。挪威地形峽長，被移動的冰川切割的海岸線像破碎的曲線，一半在北極圈以北。10月底氣溫攝氏零下10度，疏落的小島都是白色的。

挪威阿爾塔港的極光教堂。（圖均為作者提供）

到阿爾塔港時，已接近挪威的最北端。甲板鋪滿雪片，船要在此停兩天等候極光。大家穿上厚衣，戴上冷帽圍巾上岸走走，各種顏色的木造平房屋頂積雪，山頭及樹木一片銀白。政府的除雪車一早清除馬路積雪，馬路兩旁便堆著長條的白雪。這小小漁港被稱為「北極光之城」，教堂索性名為「北極光教堂」；它的設計特別，教堂內的祭壇和風琴都十分簡單。我們看過教堂，逛過小鎮唯一的二層小商場，再坐遊覽巴士環遊小鎮一圈，便回船吃喝。

小鎮光害少 黑夜乍現極光

翌日早餐時船長廣播，「今晚有太陽磁場大風暴，很可能看到極光，船長會將不必要的公眾燈光關閉，讓極光更明顯」，眾人歡聲雷動。當晚大家早早吃飯，我們先睡片刻，到接近午夜，便穿三重羽絨衣、帶齊攝影機、三腳架上甲板，甲板已擠滿人。船離岸停泊，小鎮房子不多，所以光害很小，墨黑的天沒有雲；不久遠方天空發白光，立刻轉為紫紅色，接著很快轉為碧綠色，大幅波動遊走，不斷變形，或如一幅巨幕、或如瀑布狂瀉、或如龍捲風旋轉著上天。眾人用三腳架或手機攝影，我們拍到數十張極光照，便走回船內的餐廳喝點熱飲暖暖身體。公主號很有經驗，預備了熱湯、熱飲和小食，大伙擊掌慶賀拍到極光照片，互相傳看，一片歡聲笑語。休息片刻，眾人又上甲板，當晚極光出現兩小時。

拍攝極光必須先調整照相機，曝光時間要調長，並用三腳架固定相機，以免手震。這裡要稱讚Apple手機，不必任何調校，隨手拍都好極了。船上乘客可以在艙房小露台看極光，但光會遊走，在甲板上看最好。

斯塔萬格市的石油博物館。（圖均為作者提供）

郵輪掉頭南下，經幾天航行，最後停泊挪威南部的斯塔萬格港。這座有800年歷史的小鎮位於峽灣的出海口，居民以打魚、生產魚罐頭等小工業維生。挪威開採北海石油 作為國家收入，在這小鎮有挪威石油博物館，占地甚大，記錄開採石油的歷史和技術，展示各種深海鑽油井的機器，值得一看。這天部分乘客坐小船參觀峽灣，我們已看過很多峽灣，便在小鎮閒逛，參觀石油博物館。

我們曾二訪挪威，到過九個大城小鎮，四晚住在峽灣。挪威人老實承認祖先是靠搶掠維生的維京海盜，他們縱橫北海千年，積存傑出的造船和航行技術，捕魚更了得。挪威人靠海吃海，三餐都有魚蝦，喜歡吃肉丸、燉肉、馬鈴薯，用很多香草烹調。挪威的民房多用木造，看來單薄，要抵抗寒冬必須靠室內暖氣；挪威每年有六個月夜長又苦寒，白山黑水單調寂寥，他們將房舍用鮮艷顏色油漆，在冰天雪地中的確可以提振精神。

世上有多個地方，包括阿拉斯加、加拿大、芬蘭、瑞典、蘇格蘭北部，都可看到極光。我們坐公主號每年一次的航程海上追夢，要賭賭運氣，如果城市電光太多，或遇下雨、多雲、滿月的日子，或欠缺太陽磁場風暴，都看不到極光。12晚浮海凌波，終看到這大自然奇景，我們返回倫敦時都滿懷感恩。

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