旅遊／太浩湖滑雪 家族團聚勝地

雪場當地連降暴雪，大雪封山，小路不見，到處一片白茫茫。（圖均為作者提供）

明亮的太陽閃耀著金光，一架民航客機在舊金山機場 緩緩降落。女兒一家四口走出機場，租一輛越野車，駛向兒子家。此時，我和老伴離開公寓也向同一目標駛去。三代十口人在兒子家歡聚，親情愈加深厚。平時四個孫子很少有機會團聚，然而，相聚時那親兄妹般的快樂讓人感動。

雪場坡陡 各個勇於挑戰

新年伊始，兒女們安排全家外出度假，邀上四家朋友，在太浩湖畔租一所房子，每家正好一臥帶衛生間，每家負責解決全體一天的早晚聚餐。白天一起去滑雪 ，那是大家都喜歡的活動，蔚藍的天空、白雪皚皚的山巒、參天的古松造就了最壯美的冬景。身臨其境，成功者會感到自己只是一朵雪蓮；一時受挫者會發現冰天雪地也有小草健在。

作者租住的房子。（圖均為作者提供）

太浩湖寬闊美麗的雪原。（圖均為作者提供）

八年前去滑雪，只有一歲的小孫子Casey穿得像個棉花球，爺爺抱著他坐在淺塑料盆裡，從矮坡上滑下，他高興得咯咯笑。後來，他自己坐盆，爺爺拉著他在雪地上滑。又過兩年，他敢於自己坐平板從矮坡上滑下，神氣笑容至今難忘。我們並不是每年都去滑雪，但他的進步飛快，如今九歲的他已是滑雪場上的健兒，能在黑道上自由滑行。

根據地形和坡度，滑雪場分成綠道、藍道、黑道、鑽石黑道和加倍鑽石黑道五種雪道，讓滑雪者們根據自己的水平選道。13歲的大孫子Kevin已是加倍鑽石黑道上的選手，那是最難滑的雪道，不僅坡道陡，而且滑道上還有很多不規則的小雪山包。連他們的滑雪老手爸爸，都不敢在那裡滑。

女兒一家住在美東，滑雪機會少，但14歲的外孫John和12歲的外孫女Emma不甘落後。當他們各自扛著租來的大雪橇走進雪場時，我震驚：啊！孫娃們都長大了！看他們滑雪更是一種美的享受。總是Kevin帶頭，四個孩子沒有膽怯，沒有遲疑，一個接一個彎腰昂首，展翅似地向前滑去。他們身後揚起一陣飛雪，陽光下閃閃發光，好美！剛開始坡度不高時他們沿直線滑，雪坡陡時馬上沿之字形軌跡滑，遇到小雪包還會繞行。

看到他們那臨危不亂、迅速果斷做出正確選擇的能力，真讓我吃驚。原本寂靜的雪原立刻變成充滿挑戰和激情大舞台，可愛的孩子們演繹著最美的舞蹈。

四位滑雪小健兒。（圖均為作者提供）

在滑雪場的後幾日連降暴雪，大雪封山，國道不通，小路不見，到處一片白茫茫。最後三日，所帶的食物捉襟見肘，一鍋大白菜燉肉圓子就算一餐的菜；一鍋牛肉麵一家只分到兩塊牛肉。中年的父母們空著肚子稱不餓，把餘下的食物留給孩子們。第二天，家長們一鏟一鏟開出小道，肩揹大包踏雪幾英里到超市，帶回來的不僅有食品，還有戰勝困難的自豪。

孩子們望著窗外的積雪，為不能去滑雪而掃興。Kevin卻笑了，他到車庫拿起一把鐵鍬，硬是要在幾英尺高的雪中開出一條路。冰天雪地裡，我們看到不一樣的Kevin，他不僅有智慧，有力量，還有領導才能。幾個男孩都跟著加入鏟雪隊伍，直到挖出一條通往屋後露天熱水池的路，還把水池蓋上厚厚的積雪清除。之後孩子們跟著他跳進熱水池，歡天喜地。

平時淘氣的Kevin常趁父母不注意，沒做完作業就偷偷打開電腦或手機玩起遊戲，這幾天竟成了有號召力的帶頭人。生性溫和的Casey雖然年紀小，但喜歡關注周圍的人，不僅向大孩子們學習，還會盡自己的能力幫助別人，這次活動給了他充分顯示自己親和力的機會。John一貫穩重、成熟，處處像大哥；Emma天真活潑，永遠那麼活潑、快樂，而在比她小的孩子面前，一下子變成溫暖細心的姐姐。

陽台上一人高的積雪。（圖均為作者提供）

大雪不止 意外促成講座

此次聚會最具新意的活動是，因為天氣無法滑雪而組織的科學講座。中年的家長們都是各業的精英：新藥開發公司副總裁、頂級大學的教授、經驗豐富的病理醫生、IT行業的領頭羊、審計公司的CEO……。他們各自的經歷都是一部感人的故事，大家坐在一起，聽他們介紹各自的專業和工作內容，增進了解、相互學習，也讓在座的孩子們能了解更多的科學知識，樹立自己的人生目標。

講座很成功，每個演講都很受歡迎，大家還踴躍談感想和提問，包括孩子們。比如，新型建築公司的經理介紹怎樣改變過去用磚頭砌牆的傳統，在車間直接批量生產牆面，不僅改善蓋房的施工條件，還提高了功效。大人們點頭稱好，孩子們覺得新奇。John和Emma都說大學教授講得好，他們能聽懂，長大也要當科學家，研究生命科學。而大學教授對新藥開發感興趣。

孩子們在露天溫水池中嬉戲。（圖均為作者提供）

身為當前最熱門、有上千萬觀眾的Netflix的項目主管，介紹創業過程，讓大家都很感興趣。9歲的Casey發問：「是什麼項目使您的公司突然快速發展起來了呢？」大家被他那一本正經的模樣和有水平的問題逗笑了。

聚會可說是圓滿結束。打破1972年最高降雪紀錄的雪還在繼續下著，回家的路依然困難重重。清道車無法清除積雪，道路擁堵，幾英里長的車隊走走停停。我們清早出發，半夜才到家，來時4個多小時的車程，回程竟然開了12個小時。更沒想到的是，有人中途離開擁堵的國道另闢蹊徑，結果朝南開到洛杉磯了，也有往北跑到了俄勒岡的。讓人感動的是沒人抱怨，只有快樂的回憶。

爺爺除了留下珍貴的影像，最有趣的創意是，按照八年前那次滑雪留下的照片，計畫在原地拍一張新合影，對照顯示孩子們的成長。但是由於大雪，沒法去原來的背景地，只得讓孩子們在房間裡比照八年前的姿態拍了一張合影，再進行後期製作，把他們的影像貼到以前的背景上，讓此次聚會又多了一個亮點。分手前，大家都問：「何時再相聚？」

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