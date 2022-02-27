旅遊／杜拜世博會 沙漠中闢綠地

阿聯酋的杜拜獲選為2020世界博覽會主辦城市，圖為阿聯酋館正面。（圖均為作者提供）

世界博覽會每5年舉辦一次，EXPO 2020由阿聯酋的杜拜獲選為主辦城市，因新冠疫情 的緣故，延到了2021年10月才開幕。杜拜為迎接這自1851倫敦世博以來首次在中東舉辦的盛會，竭盡全力，在南部的沙漠開建了嶄新的綠地展場，無畏疫情，對世界旅客敞開大門。

早安廣場 複雜VR投影

我和幾位老友早早拿到了免費季票（65歲以上），在展出的六個月內任何時間去都可以。我們選在天氣最好的12月，加強針都已打完，帶著核酸測試陰性證明趕快出發。

杜拜機場下機後馬上可接捷運。一路見拔地高樓呼嘯而過，一小時後，拉著行李下車，迎面即是博覽會大門。萬水千山，瘟疫未艾，而我們終於見到了它。

早安廣場（Al Wasl Plaza）是世博的主場館，一個球形穹頂的大建築，有360° VR高清投影儀、二極管LED影像，是世界最大的虛擬現實空間，此複雜的球形投影技術屬史上首現。我們的旅館就在裡面。

參展國家共191個，來自六大洲，這一次每個國家都有單獨的展館。世博一向是頂尖建築設計的盛會，以造型爭奇鬥艷。吸引遊客。

3主題館如蝶翼 各有千秋

整個世博的展場呈蝶型，三個主題館──Mobility、Sustainability、Opportunity，像蝴蝶的兩翼與軀體，圍繞在中心點大穹頂的周邊。

Mobility（流動館）是一個疊狀三葉草形的建築，以動感的流線型設計來呼應主題。這裡是最好看的主題館，製作精美，寓意深遠。館內提供許多知識，像是史上最偉大的旅行家是伊本巴圖塔（Ibn‧Battuta），而非華語世界聲名顯赫的馬可波羅。巴圖塔30年的旅途包括非洲、東歐、中東、中亞、東南亞、印度及中國。我驚訝他還去過馬利的廷巴克圖，一個我曾拜訪過而今被恐怖分子毀滅了的古城。

俄羅斯館似橡皮筋纏成的球體。（圖均為作者提供）

流動主題下的展館有俄羅斯 、法國、伊朗、澳洲、波蘭、智利等。俄羅斯館的外觀超現實，五顏六色似橡皮筋交錯纏成的球體，繽紛多彩很吸引人。表現突出的是南韓館，參觀者佩戴一種智能設備，可以擺脫時空的限制，每到一站，對著傳感器就能體驗新空間。據介紹，一種叫超管（Hyper-Tube）的交通工具，未來可往來首爾到杜拜之間，將大大減少兩地旅行的時間。

Sustainability（永續館）是一個巨大的碟形衛星，由上千片太陽能板組成，隨陽光的轉動捕獲太陽能。周邊有18棵能量樹，由葉片引進氣流，從空氣中收集淡水，循環使用。電力和水源都是零碳排，自給自足。館內則是從森林到樹根，從原始大地到深海洋流，為全球問題找可持續的方案。

捷克館門前的一組黑炭。（圖均為作者提供）

這主題下有巴西、瑞典、西班牙、烏茲別克、立陶宛、科威特等展館。最驚喜的是捷克館，是仿真的藝術館，分三層，每層都有藝術品，包括雕塑、陶瓷、裝置、影像，3D打印，也有用虛擬實境來表達。館外有一組黑黑的「炭木」，這些樹幹於2016在捷克的莫拉維亞開採到，有6500年歷史。這組亞化石橡木既是標本，更是發人深省的裝置藝術。捷克以藝術形式來大書特書：不要再傷害地球了。

Opportunity（機遇館），又叫Mission Possible， 它比前兩個館遜色很多，匆匆一逛就離開了，想來它是欲催化參觀者的夢想吧。這主題下的展館有英國、烏克蘭、黎巴嫩、瑞士、埃及、巴基斯坦、沙烏地阿拉伯、義大利、印度等。

英國館以「詩」為主題。（圖均為作者提供）

如果說英國館是最富創意的，一定沒人反對。它的設計為往外射出的發光信息體，是一個「詩」的展館，非常玄奇。由參觀者隨意寫下字句，人工智能把它們編成詩句，再投射在館外的LED二極管上，連續讀起來就是一首美妙的詩。聽說這個想法來自霍金，期盼有一天人類在太空 與其他星球的文明相遇。

阿聯酋館 獵鷹氣勢磅礡

主辦國阿聯酋的展館，無疑是耗資最多、集腦力之大成的巨型展館，天天排長龍。展館造型似空中飛翔的獵鷹（阿聯酋國鳥），有28個可動的羽翼，定時張開，氣勢磅礡。館內三層結構通體透明，占地最廣，句句標語似在發出宣告：我們曾是七個酋長國，各有地盤、各有治理方式，現在變成一個統一國家。我們可以做到，世界也可以做到，我們的經驗可以複製。

今年是阿聯酋建國50周年，杜拜由貧瘠的漁村到世界頂尖繁華的都市，沙漠的夢想成真，世界村的夢想何時能成真呢？從第一屆世博至今已170年，而阿聯酋才50歲。

作為華裔美人，我們當然不會錯過美國館和中國館，結果真是令人失望。先說美國館，亮點是館外放置一柱SpaceX的太空船，館內陳列登陸月球火星的記錄。至於標榜民主自由女神的火炬，製作之差還不如高中生的勞作。遊客可拍照的只有門口三個「U.S.A.」字母。

中國館的紅燈籠造型沒什麼新意，進門一個習主席大銀幕，侃侃而談中華民族偉大復興，這類宣傳無遠弗屆來到了杜拜世博，讓人頓失看下去的興趣。我們徑自走到底層的販賣部吃一碗牛肉麵和紅豆湯。

伊拉克館外表新潮，波浪般流動的網狀屋頂，螢光閃閃。（圖均為作者提供）

倒是伊拉克館出我意料之外，外表新潮，波浪般流動的網狀屋頂，螢光閃閃，構思來自古代新月沃土捕魚的傳統。門口寫著「伊拉克──美索不達米亞」，兩邊各立一根柱子，一邊寫 「幼發拉底」，一邊寫「底格里斯」。展館有導覽員引領解說並回答提問，是我唯一碰到由真人解說的展館。

返美後才知阿聯酋的疫苗接種率是全球最高，達94%。難怪杜拜城裡人來人往好像太平盛世。這樣世界性的展覽會，每5年一次，我們相約2025年大阪再見。

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