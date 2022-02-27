娛樂／「美男影帝」加斯帕尤利爾 法國影壇最著名的傷疤

尤利爾左臉頰上的傷疤已成為他的招牌之一。（Getty Images）

法國「美男」影帝加斯帕尤利爾（Gaspard Ulliel）上個月因滑雪 意外喪生，年僅37歲的生命就此畫下句點，讓全球影壇震驚。童星出生的他，年紀輕輕就拿下了法國電影 大獎「凱薩獎」（César du cinéma）的新人獎與最佳男主角獎，也演出許多法國膾炙人口的電影，電影「人魔崛起」（Hannibal Rising）讓他走向國際，而3月將在Disney+上架的漫威影集「月光騎士」（Moon Knight）則是他留給世人的最後遺作。

尤利爾1月18日在法國南部拉羅奇耶（Rosiere）滑雪場兩處雪坡交界處，不幸與另一位滑雪客相撞，頭部遭到重創。雖然第一時間他就被直升機送去醫院搶救，但因傷勢過重，還是在翌日宣告不治。這已經不是第一次因為滑雪事故，令世界影壇痛失英才，2009年，45歲的女演員娜塔莎‧李察遜（Natasha Richardson）在加拿大滑雪時遭遇意外，同樣是頭部受傷後送醫不治。

尤利爾在「人魔崛起」中飾演年輕時的漢尼拔。（取材自IMDb）

童星起家 21歲獲凱薩獎

加斯帕尤利爾1984年11月25日出生在巴黎郊區，十三、四歲時就已開始拍戲，從電視劇和電視電影起步，可以算是童星出身，一路演到長大成人。2003年和2004年，他憑借「吻你想吻的人」（Embrassez qui vous voudrez）和「迷路的人」（Les Égarés）兩部作品，連續兩屆獲得法國電影凱薩獎的最佳新人男演員提名 ，並且最終於2005年憑藉在「未婚妻的漫長等待」（Un long dimanche de fiançailles）中的精彩演出，贏下這一獎項，當時他只有21歲。

尤利爾2005年憑藉在「未婚妻的漫長等待」中的精彩演出，獲得凱薩新人獎。（取材自IMDb）

然而，從凱薩獎最佳新人演員再上一層樓，加冕成為法蘭西最佳男演員，這一步他花了13年的時間。2017年，尤利爾在加拿大導演札維耶多藍（Xavier Dolan）的作品「不過就是世界末日」（Juste la fin du monde）中飾演身患重病的劇作家，憑藉這一角色，他獲得了凱薩獎最佳男主角獎。

在這中間的13年裡，他還主演過現代愛情片「最後一天」（Le dernier jour）和以法國大革命為背景的史詩片「鄉巴佬雅克」（Jacquou le croquant）；在古裝片「公主和她的情人」（La princesse de Montpensier）中飾演了卷入多角戀情的溫柔伯爵；還在拼盤電影「巴黎，我愛你」（Paris, je t'aime）裡出演了由美國導演葛斯范桑（Gus Van Sant）拍攝的短片。此外，在根據莒哈絲（Marguerite Duras）同名小說改編的「抵擋太平洋的堤壩」（Un barrage contre le Pacifique）和原創驚悚片「最初的圓」（Le premier cercle）裡，尤利爾都飾演主人公兒子一角，與法國影壇的老戲骨伊莎貝‧雨蓓（Isabelle Huppert）和尚雷諾（Jean Reno）配戲。

尤利爾（右）在「人魔崛起」中與鞏俐（左）有一段戀情。（圖：福斯提供）

熬了13年 奪影帝名聲播

當然，這13年裡，尤利爾最為海外觀眾熟悉的作品，還要數2007年上映的「人魔崛起」和2014年的「巴黎聖羅蘭」（Saint Laurent）。

「人魔崛起」是漢尼拔（Hannibal）電影系列的第五部作品，雖然票房不算十分理想，但尤利爾對於這個食人魔形象的全新演繹，大大區別於安東尼霍普金斯（Anthony Hopkins）所塑造的過往形象，給人留下深刻印象。

而「巴黎聖羅蘭」則是當年法國上映的兩部服裝設計大師伊夫聖羅蘭（Yves Saint Laurent）傳記電影之一，貝特朗波尼洛（Bertrand Bonello）執導的「巴黎聖羅蘭」和賈利爾雷斯培（Jalil Lespert）執導的「時尚大師聖羅蘭」（Yves Saint Laurent）各有各的精彩，前者獲得了代表法國出戰奧斯卡最佳外語片的機會，並且獲得凱薩獎十項提名，後者的法國票房遠勝前者，而且也獲得了六項凱薩獎提名。最終，皮耶尼內（Pierre Niney）憑「時尚大師聖羅蘭」戰勝加斯帕尤利爾，拿到了2015年的凱薩獎最佳男主角獎。不過，兩年之後，尤利爾憑借「不過就是世界末日」最終問鼎時，他的手下敗將裡面也包括憑「雙面法蘭茲」（Frantz）入圍的皮耶尼內。兩人可謂不分伯仲。

尤利爾因「巴黎聖羅蘭」打開國際知名度。（圖：海鵬提供）

收獲凱薩獎最佳男主角獎後，尤利爾接戲也越來越勤。2018年，他先後有「神秘伊娃」（Eva）、「法國大革命」（Un peuple et son roi）、「世界邊界」（Les confins du monde）三部作品面世，還參與了Netflix投拍的法國劇集「再次鐘情」（Il était une seconde fois）的演出。

最後身影 留在「月光騎士」

由於受疫情影響，過去兩三年裡，尤利爾的作品並不多，已經拍好的電影「冬之旅」（A Winter's Journey，暫譯）和「尤其」（Plus que jamais，暫譯），都尚未安排具體的發行計畫。就在他去世前不久，串流平台Disney+才剛公布了漫威（Marvel）作品「月光騎士」的宣傳片，尤利爾在其中飾演專愛盜竊藝術品的大反派「午夜人」（Midnight Man），而這部今年3月30日即將上線的劇集，也成了他短暫一生留給觀眾的最後紀念。

除了當演員之外，尤利爾同時是法國時尚界的寵兒，多年擔任香奈兒（CHANEL）和Longchamp等奢侈品牌代言人，拍了不少宣傳廣告，也是每年巴黎時裝周必邀的貴賓。這自然與他極具辨識度的外觀不無關係──除了帥氣的長相外，還有他臉上的那道傷疤。

六歲那年，淘氣的尤利爾在和一隻杜賓犬玩鬧時，被其狠狠咬了一口，左臉頰就此留下難以消磨的印跡。好在，這條被尤利爾自己戲稱為「酒窩」的傷疤，並未影響到他的事業發展，反而還令他更讓人過目難忘，也難怪在他過世消息傳出的隔天，法國媒體「解放報」（Libération）在其訃文第一句就寫到：「那是全法蘭西影壇最著名的一道傷疤。」而如今他因意外英年早逝，恐怕也就此在全世界喜歡他的觀眾心中，留下一道難以平復的傷疤。（取材自澎湃新聞）