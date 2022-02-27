娛樂／「美男影帝」加斯帕尤利爾 法國影壇最著名的傷疤
法國「美男」影帝加斯帕尤利爾（Gaspard Ulliel）上個月因滑雪意外喪生，年僅37歲的生命就此畫下句點，讓全球影壇震驚。童星出生的他，年紀輕輕就拿下了法國電影大獎「凱薩獎」（César du cinéma）的新人獎與最佳男主角獎，也演出許多法國膾炙人口的電影，電影「人魔崛起」（Hannibal Rising）讓他走向國際，而3月將在Disney+上架的漫威影集「月光騎士」（Moon Knight）則是他留給世人的最後遺作。
尤利爾1月18日在法國南部拉羅奇耶（Rosiere）滑雪場兩處雪坡交界處，不幸與另一位滑雪客相撞，頭部遭到重創。雖然第一時間他就被直升機送去醫院搶救，但因傷勢過重，還是在翌日宣告不治。這已經不是第一次因為滑雪事故，令世界影壇痛失英才，2009年，45歲的女演員娜塔莎‧李察遜（Natasha Richardson）在加拿大滑雪時遭遇意外，同樣是頭部受傷後送醫不治。
童星起家 21歲獲凱薩獎
加斯帕尤利爾1984年11月25日出生在巴黎郊區，十三、四歲時就已開始拍戲，從電視劇和電視電影起步，可以算是童星出身，一路演到長大成人。2003年和2004年，他憑借「吻你想吻的人」（Embrassez qui vous voudrez）和「迷路的人」（Les Égarés）兩部作品，連續兩屆獲得法國電影凱薩獎的最佳新人男演員提名，並且最終於2005年憑藉在「未婚妻的漫長等待」（Un long dimanche de fiançailles）中的精彩演出，贏下這一獎項，當時他只有21歲。
然而，從凱薩獎最佳新人演員再上一層樓，加冕成為法蘭西最佳男演員，這一步他花了13年的時間。2017年，尤利爾在加拿大導演札維耶多藍（Xavier Dolan）的作品「不過就是世界末日」（Juste la fin du monde）中飾演身患重病的劇作家，憑藉這一角色，他獲得了凱薩獎最佳男主角獎。
在這中間的13年裡，他還主演過現代愛情片「最後一天」（Le dernier jour）和以法國大革命為背景的史詩片「鄉巴佬雅克」（Jacquou le croquant）；在古裝片「公主和她的情人」（La princesse de Montpensier）中飾演了卷入多角戀情的溫柔伯爵；還在拼盤電影「巴黎，我愛你」（Paris, je t'aime）裡出演了由美國導演葛斯范桑（Gus Van Sant）拍攝的短片。此外，在根據莒哈絲（Marguerite Duras）同名小說改編的「抵擋太平洋的堤壩」（Un barrage contre le Pacifique）和原創驚悚片「最初的圓」（Le premier cercle）裡，尤利爾都飾演主人公兒子一角，與法國影壇的老戲骨伊莎貝‧雨蓓（Isabelle Huppert）和尚雷諾（Jean Reno）配戲。
熬了13年 奪影帝名聲播
當然，這13年裡，尤利爾最為海外觀眾熟悉的作品，還要數2007年上映的「人魔崛起」和2014年的「巴黎聖羅蘭」（Saint Laurent）。
「人魔崛起」是漢尼拔（Hannibal）電影系列的第五部作品，雖然票房不算十分理想，但尤利爾對於這個食人魔形象的全新演繹，大大區別於安東尼霍普金斯（Anthony Hopkins）所塑造的過往形象，給人留下深刻印象。
而「巴黎聖羅蘭」則是當年法國上映的兩部服裝設計大師伊夫聖羅蘭（Yves Saint Laurent）傳記電影之一，貝特朗波尼洛（Bertrand Bonello）執導的「巴黎聖羅蘭」和賈利爾雷斯培（Jalil Lespert）執導的「時尚大師聖羅蘭」（Yves Saint Laurent）各有各的精彩，前者獲得了代表法國出戰奧斯卡最佳外語片的機會，並且獲得凱薩獎十項提名，後者的法國票房遠勝前者，而且也獲得了六項凱薩獎提名。最終，皮耶尼內（Pierre Niney）憑「時尚大師聖羅蘭」戰勝加斯帕尤利爾，拿到了2015年的凱薩獎最佳男主角獎。不過，兩年之後，尤利爾憑借「不過就是世界末日」最終問鼎時，他的手下敗將裡面也包括憑「雙面法蘭茲」（Frantz）入圍的皮耶尼內。兩人可謂不分伯仲。
收獲凱薩獎最佳男主角獎後，尤利爾接戲也越來越勤。2018年，他先後有「神秘伊娃」（Eva）、「法國大革命」（Un peuple et son roi）、「世界邊界」（Les confins du monde）三部作品面世，還參與了Netflix投拍的法國劇集「再次鐘情」（Il était une seconde fois）的演出。
最後身影 留在「月光騎士」
由於受疫情影響，過去兩三年裡，尤利爾的作品並不多，已經拍好的電影「冬之旅」（A Winter's Journey，暫譯）和「尤其」（Plus que jamais，暫譯），都尚未安排具體的發行計畫。就在他去世前不久，串流平台Disney+才剛公布了漫威（Marvel）作品「月光騎士」的宣傳片，尤利爾在其中飾演專愛盜竊藝術品的大反派「午夜人」（Midnight Man），而這部今年3月30日即將上線的劇集，也成了他短暫一生留給觀眾的最後紀念。
除了當演員之外，尤利爾同時是法國時尚界的寵兒，多年擔任香奈兒（CHANEL）和Longchamp等奢侈品牌代言人，拍了不少宣傳廣告，也是每年巴黎時裝周必邀的貴賓。這自然與他極具辨識度的外觀不無關係──除了帥氣的長相外，還有他臉上的那道傷疤。
六歲那年，淘氣的尤利爾在和一隻杜賓犬玩鬧時，被其狠狠咬了一口，左臉頰就此留下難以消磨的印跡。好在，這條被尤利爾自己戲稱為「酒窩」的傷疤，並未影響到他的事業發展，反而還令他更讓人過目難忘，也難怪在他過世消息傳出的隔天，法國媒體「解放報」（Libération）在其訃文第一句就寫到：「那是全法蘭西影壇最著名的一道傷疤。」而如今他因意外英年早逝，恐怕也就此在全世界喜歡他的觀眾心中，留下一道難以平復的傷疤。（取材自澎湃新聞）
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