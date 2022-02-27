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醫藥／乳癌易復發 須觀察10年

／余采瀅
乳癌為女性好發癌症，因此定期篩檢很重要。（Getty Images）
乳癌為女性好發癌症，因此定期篩檢很重要。（Getty Images）

乳癌為女性好發癌症，發生高峰在50到60歲之間，雖然治療率高，但復發機率也很高。醫師指出，近幾年發現乳癌患者復發期有延長現象，以前追蹤五年就算過關，現在要追蹤十年以上，都還需注意可能會復發，呼籲女性務必要定期篩檢，治療後需定期追蹤檢查。

不僅追蹤時間拉長，女性罹患乳癌年齡層也逐年下降。台灣光田綜合醫院乳房外科醫師暨副院長鍾元強表示，乳癌最高危險群為家族史，好發年齡在50到60歲之間，而40歲前也占了16%；30歲前占8%。另外，初經在12歲前、停經在55歲後的女性，因荷爾蒙暴露時間長，也屬於乳癌的高風險族群之一。過去曾在頸部或胸部做過放射線治療的病人也要小心。

除了先天因素，像是後天的肥胖，BMI值大於25的女性，會增加1.3倍的乳癌罹患率。鍾元強強調，高危險群或曾罹患乳癌患者，飲食應注意，少吃植物性大豆、豆類、豆漿，還有牡蠣、鯖魚、鱔魚等容易刺激賀爾蒙增長的食物，多做運動、減輕體重，都能降低乳癌的發生率。

自我檢查是否罹患乳癌，摸得到胸部有腫塊及疼痛感，這時就該找乳房外科醫師進一步檢查。鍾元強說，女性因平時沒有注意，可能不容易察覺，建議定期的乳房攝影加上超音波檢查，才能完全檢查出是否有乳癌產生。

鍾元強說，有一位65歲的女性患者，12年前罹患乳癌在治療結束後，因沒有再定期追蹤，12年後癌細胞轉移到肺臟復發，已是乳癌第四期；還有一名30歲的乳癌患者，曾一再提醒她治療的五年內不能懷孕，但沒想到一年半後再檢查時乳癌已復發，原來是她在這段時間懷孕生子，沒多久就因乳癌轉移而過世。

鍾元強強調，女性懷孕容易刺激體內女性賀爾蒙上升，提醒罹患乳癌的年輕女性，治療中至少五年內不能懷孕，後續再聽從醫師的評估建議，減少再復發風險。

癌細胞 癌症 肥胖

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