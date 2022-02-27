醫藥／提早存骨本 防骨鬆上身

50歲以上女性每三人中就有一人經歷骨鬆性骨折。（本報資料照片）

根據統計，50歲以上女性每三人中就有一人經歷骨鬆 性骨折。最常見年長者因跌倒、外傷而發生髖骨、脊椎及上肢部骨折，尤其髖骨骨折後一年死亡率高達20%，不亞於癌症 ，必須提高警覺，及早做好「保密防跌」工作。

一般人的骨質密度在30至35歲期間達到高峰，但自35歲後開始逐漸流失，隨著年紀增長、荷爾蒙改變，更年期後每年更以6%速度快速下降，因此停經後婦女要小心「骨質疏鬆症」上身。

骨質疏鬆症是沉默的疾病，多數患者沒有特別症狀，很多年長者多是在碰撞或跌倒骨折後才發現罹患了骨質疏鬆症。台灣台安醫院骨科主任劉大永醫師指出，可從身高變矮、駝背、下背痛等外形變化，早期發現是否有骨鬆性骨折的問題，盡早開始治療，防止骨質持續流失而再次骨折。

劉大永補充，自己的家人就曾因彎腰撿東西而發生胸部肋骨嚴重骨折，進一步檢查才發現，原來是骨質疏鬆症惹禍，經補充鈣質及使用骨鬆藥物治療，才獲得改善。

如何早期發現罹患骨質疏鬆？劉大永強調，可接受骨質密度檢測 ，以「雙能量X光吸光式測定儀（DXA）」進行檢查，檢測結果以「T值」為判定標準，「T值＜-2.5」顯示有骨鬆，要進一步接受評估與治療。建議停經前後或65歲以上的女性、70歲以上男性，每1-2年可定期檢測骨質密度，以了解是否罹患骨質疏鬆症。

有輕微骨質疏鬆現象的人，要保骨本，劉大永建議，多吃含鈣食物，例如牛奶、豆類、乳製品、小魚乾、黑芝麻等；更要多運動、曬太陽，可以活化維生素D，幫助鈣質在小腸吸收，平常可多從事重量運動，例如快走、簡單重訓，可增強關節的力量、刺激骨質生長，有助骨骼保健，防止骨質流失。

針對嚴重骨質疏鬆「T值＜-2.5」或已面臨骨鬆骨折患者來說，劉大永指出，除了補鈣外，可考慮搭配藥物治療，目前治療骨質疏鬆症的藥物有多種選擇，在藥物作用方面，主要分為「對抗骨質流失」與「促進骨質生成」兩大策略。

隨著生技與藥物研發的進步，新一代骨質生成藥物，已經可兼顧促進骨質生成與對抗骨質流失，也在骨密度的增加上可以看到更顯著的效果，近日已獲得主管機關核准，可為嚴重骨質疏鬆症與骨鬆性骨折患者，提供更積極的治療選擇。

劉大永提醒，骨質疏鬆症是一種慢性病，當病患確診骨質疏鬆症或是骨鬆性骨折，應持續追蹤骨質密度狀況並積極治療，防止再次骨鬆性骨折的發生。