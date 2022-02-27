生活／老老少少滑雪樂 銀色世界笑聲揚

「哥們兒，等等我。」（作者提供）

2022年1月29日，一場暴風雪席捲美國東部，從紐約到波士頓 的雪有60-90釐米深。我家在波士頓西邊十幾公里。30日清晨，起床看見窗戶玻璃上結滿了婀娜多姿的冰花，讚嘆不已，欣賞了一會兒，於是哈了哈氣，用睡衣袖子擦出一個圓圈，向外望去，玉樹瓊枝藍天下，銀鋪粉蓋滿山上。

一夜之間變成了童話般白色世界，多神奇的大自然。

銀色世界找樂子去

早飯後，太太問：「我們今天幹什麼呢？」我推了推門，打不開，被雪堵住了，一攤手：「看樣子，哪都去不了。」她站在窗前，看著外面的冰雪世界，自言自語道：「哪都去不了，哪都去不了…」忽然，她一轉身對我說：「誒，我有主意了，咱們去滑雪 怎麼樣？」

「可是，可是，」我猶豫著，「我們行嗎？」「怎麼不行？憲法也沒規定滑雪必須12歲以下。」「可是，那麼多年了，滑板都不知在哪裡了。」「去找找嘛，」太太開始分工了，「你負責找滑板，我去把厚衣服找出來，還有厚襪子，靴子…」

於是到地下室，翻箱倒櫃，終於在一堆雜物最底下找到了沉睡多年的滑板。滑板是2004年的產品，三合板做的，橢圓形，長103釐米、寬53釐米，深橙底色上畫著熊熊烈火，彷彿能融冰消雪。

雪板鑽洞 裝「韁繩」

「這個滑板怎麼沒抓的地方？光光的，」 太太問。我隨口說：「滑的時候就用手握住兩邊吧？孩子們都是這樣做的。」「孩子行，他們小，又靈活，」太太摸了摸滑板閃亮的表面，「這麼油光水滑，坐上去，恐怕像坐滑梯，它還沒動，我們就出溜下去了。」我們看著都笑起來，不約而同想到從雪坡滾下的落魄樣子。

「怎麼辦呢？」太太發起愁來，「當時也沒問問孩子怎麼個握法。」我盯著滑板自語道：「滑板啊，你是老驥伏櫪，今天咱們怎麼著都要走一遭。」忽然想到，在板子上鑽眼，然後將繩子穿過去，不就有「韁繩」了嗎？我在滑板前方鑽了三個洞，然後用一根繩子穿過去，坐上試了試，大功告成。

午飯後，我們出發了。藍天白雲，銀裝素裹，真是個滑雪的好天氣。來到離家不遠的公園，內有一座小山，有六，七層樓高，三面都能滑雪。踏著齊膝深的雪走進公園，太太拿著滑雪板興沖沖往上爬，可是爬一步退兩步，試了幾次，怎麼也上不去，只好停下來。

我在小山周圍轉了一圈，指著右邊說：「那裡坡度比較緩，咱們可以去試試。」這次太太終於到了山頂，她驕傲地揮了揮手，放下滑板，然後小心翼翼坐下，剛剛握住「韁繩」，還沒調整好姿勢，滑板就像一匹不聽話的小馬，開始向下移動了，她想停下來，可是不知道該怎麼辦，只好隨波逐流向下溜，開始她面向正下方，好像時針指著六點，慢慢的，她開始反時針旋轉，從六點指向三點，然後十二點、十一點、十點，到山底，我跑過去笑著說：「九點整。」

充當教練 教妻技巧

「滑板開始轉時，身體要向反方向傾斜，」我側著身體作示範，「使滑板保持你要的方向，就可以糾正過來。記住一定要反方向哈。」她又滑了兩次，一次比一次進步，終於能夠保持正確的方向了。

太太終於能夠駕馭滑雪板了。（作者提供）

滑雪是孩子特別喜歡的運動和娛樂，大大小小湧進公園。有的是母親領頭，有的是父親帶隊，有的是父母同行。孩子們更是歡天喜地，嘰嘰喳喳，樂不可支。他們中小的只有一歲多，走路還不穩當，大的十幾歲，自我感覺已經是大人了。

一頭秀髮戴冰花。（作者提供）

我看見一對夫妻，男士在前用一根繩子拖，女士在後彎腰推，中間雪撬坐著個一歲多的小男孩，他腳蹬雪靴，頭戴黑色絨帽，穿著深淺藍相間的厚實的帶兜帽連褲衣，灰色的連指手套，臉上裹灰圍巾，只露出兩隻亮晶晶的眼睛向周圍搜尋著歡樂的氣氛。

山頂已經站了很多人，那些孩子們迫不及待想衝下來。其中一個穿迷彩服的父親帶著一個三歲上下的女兒，開始那個女孩有些害怕，雙臂緊緊抱著爸爸的腿，他低下頭輕聲鼓勵著，只見他點點頭，小女孩搖搖頭，他說了些話，又點點頭，小女孩又搖搖頭，於是他指向那些滑下去的孩子們，耐心開導，小女孩終於鬆開臂膀，於是他先坐在淺綠色滑板上，把女兒放到前面。

女孩戴著頭盔，緊緊靠著父親，他用雙手在雪地上慢慢滑著，到斜坡前，停了一下，抱緊了女孩，她緊閉雙眼，他上身一抖，雪撬向下滑動了，越來越快，隨著顛簸起伏，女孩尖叫起來，濺起的雪霧撲在他們身上，臉上，父親笑起來。到了山底，雪撬停了，女孩睜開眼睛，「Daddy，我們滑下來啦。我們滑下來啦。」她喊著，用手指著上面，「讓我們再來一次吧。」

冬日即景 歡樂無限

接著又看見身著鮮艷服裝的三人共坐一個雪撬，像一道彩虹從天而降。雪撬長約一米，寬三十釐米，前面還向上捲起二十釐米，形狀有點像中國灕江漁民的竹排。她們似疾馳的快艇 時而在浪花中沖天而起，時而一頭跌入無底深潭，時而消失在白茫茫的雪霧，時而從空中划過，速度越來越快，她們越靠越緊，頭越來越低，幾乎成為一體，無法分辨出單個人，像一顆子彈頭呼嘯向前。當她們戛然停止時，我們都鼓起掌來。原來是一個母親和兩個女兒，已經有五年的滑雪經驗了，怪不得表現那麼出色，有資格參加冬奧雪橇三人組比賽了。

不僅小孩子來玩，大孩子也來分享快樂。一對情竇初開的十幾歲青年手牽手，要在萬花筒般的青春中添上冰晶玉潔的一筆。他們當然只帶了一個雪橇，小伙子當然坐在前面，為姑娘遮風擋雪，雪撬滑動了，小伙子緊張地大叫起來，姑娘在後面淺淺地微笑著，經過幾個拐彎，終於停了下來，小伙子笑著向後靠去。我真為他們擔心，深怕翻車，影響到他們的關係。

不僅人來玩雪，狗也來了。一家愛犬也跟著來，那隻淺黃色的狗見了厚厚的白雪，高興地歡蹦亂跳，掙脫了繩子，媽媽和兩個兒子急忙追趕，又是大包圍，又是伏擊，又是引誘，招數用盡，累的人仰馬翻，沒有一點結果；小兒子乾脆一個大仰八叉倒在厚厚的雪裡，狗以為主人有意外，跑過去嗅他臉，被他一把抓住繩子。逗趣的動作，惹得周圍的人都笑了起來，好一幅溫馨歡樂的冬日即景。