封面故事／年過70歲，你還「性」福嗎？

年長者性的世界更形擴大，有時更重視愛撫與接吻。(Getty Images)

衰老是人一生的必經過程，生理上逐漸力不從心，追求魚水之歡仍是許多年長者所願；「紐約時報」記者瑪姬．瓊斯(Maggie Jones)報導分析，處於遲暮階段的人們該如何享受「性」，為何性依然如此重要，還有可能面臨的種種挑戰。

隨著人體衰老，女性性器官變得愈發乾燥、容易疼痛，男性性器官變得愈來愈難挺立，讓性活動逐漸減少；但研究也發現，有相當部分的年長者將性生活視為生活的重要一塊。

由芝加哥大學老年病理學教授史黛西．林道(Stacy Lindau)的研究團隊於2007年投稿權威期刊「新英格蘭醫學雜誌」的調查報告指出，美國53%的65歲至74歲年長者過去一年至少曾有過一次性接觸以上的性活動經驗。

雖然75歲至85歲年長者過去一年有性活動的比率降至26%；但過去一年有性活動的年長者中，逾50%每個月至少兩至三次，25%的頻率更達每周一次。由於此報告調查涵蓋獨居年長者，故年長夫婦性活動的比率只可能會更高。

人生步入遲暮，許多事力不從心，容易帶來焦慮。(Getty Images)

人生遲暮 珍惜所有情感

隨著人生步入遲暮，周遭的世界變得愈來愈小，生活步調減慢，身體機下降，難以遠遊，朋友圈開始有人從人生的舞台謝幕，人愈來愈珍惜身邊所有的情感，包括與另一半的性生活。

性行為的目的除追求歡愉外，還能追求身心健康，例如改善睡眠，減少壓力，培養親密感等；對許多以戰後嬰兒潮一輩為主的年長者來說，追求性愛，也可能是一種人生的沉澱、省思、或往日韶光的追悔。

大衛(David)與安妮(Anne)結縭已六十載，他們站在紅地毯的時候，大衛22歲、安妮21歲，出身保守的天主教家庭；在結婚之前，他們沒有越過相互撫摸的界線，甚至異性性器官知識也乏善可陳。

夫妻需要養兒育女的時候，常常要犧牲自己的生活。(Getty Images)

兩人婚後開啟了持家，探索「性」，然後養兒育女的生活，夫妻生活恩愛，但是性生活卻未必能滿足兩人所願：大衛血氣方剛，還曾在1970年代買了個跳蛋，但是大衛的工作開始愈來愈忙碌，兩人的交會時間也愈來愈短。

至於安妮，對性生活雖不排斥，但是不將其視為家庭生活的首要之務，相比於火熱的夜晚更喜歡依偎在一起，而且依然困於過去家庭「想都不應該去想」的保守氛圍，至於那個跳蛋更讓安妮備感壓力。

這對夫妻降至每個月寥寥幾次，這遠遠無法滿足大衛的需求，於是他在50多歲時開始嘗試婚外情以追求慾望，這個情況甚至在大衛60多歲退休 的時候依然持續，引爆婚姻危機。

在婚姻治療的幫助下，夫妻開始相互坦白，安妮將過去的壓抑傾洩而出，大衛則坦承自己是如何渴望於享受性的歡愉；於是乎，安妮開始對性更為開放，大衛則努力收斂自己的慾望，兩人在70多歲開始重新踏入性的世界。

許多受訪的年長者表示，他們懊悔於為何不早個幾年就好好處理性方面的問題，像是真誠的溝通，更多的親暱往來，或是一起克服性方面的焦慮。

加拿大渥太華大學醫學教授佩姬．克萊恩普拉茲(Peggy J. Kleinplatz)長期專注於年長者性事；克萊恩普拉茲表示，許多人到40歲、50歲才發現，自己對性的期望實在太低了。

許多老年夫妻關係融洽，可能不會意識到雙方性需求的差異。(Getty Images)

婚姻生活 必須妥協忍讓

杜克羅(Stephen Duclos)則是一名有48年經驗的婚姻家庭治療師及20年經驗的性治療師，接觸的60歲以上客戶數以百計，培育後生無數；事實上，有不少年長者尋求諮詢就是從他的年輕同業推薦而來。

杜克羅表示，不少來找他的年長夫妻其實關係十分甜蜜，但是性生活持續衰退，甚至陷入沉寂，而這常常是幾十年的過程；也有些夫妻是因為關係冷淡或分居，還有服用特定藥物等原因，導致性生活變得空虛。

杜克羅說，還有些夫妻試圖改變他們在性方面的關係，有時是已經擁有或是考慮來段婚外情，或是踐行一些過去所不敢行的性幻想；杜克羅表示，這些情緒來自於對「無法再維繫性關係」或是「失去屬於自我認知的一部份」的恐懼。

杜克羅指出，一對結縭40、50多載的夫妻要解決性方面的困擾，反而比較年輕的夫妻更困難，因為「雙方在過去幾十年的婚姻生活中，都必須做出各種妥協、忍讓，性也包含在內。」

「如果把夫妻性生活設定為一量表，一分是最糟糕，十分是滿足到升華境界，那多數人不會在兩個極端，幸運的夫妻會在五分、六分左右。」杜克羅說，「他們大體而言都沒太大分歧，只有少部分看法可能不同。」

杜克羅說，對一些人來說，這一切已經足夠了，他或她可能已不太在乎性生活，可能是因為覺得人生性生活至此已經圓滿，也可能是為疾病所苦；如果夫妻都是如此還不成問題，但如果只有一邊是如此，就可能出現問題。

隨著嬰兒潮一代步入老年，更需要提供性生活的相關資訊。(Getty Images)

內心受傷 像被紙割千次

杜克羅進一步表示，當夫妻需要養兒育女的時候，雙方通常願意忍受乏味的性生活，但隨著孩子長大，人生步入晚年時，就不是如此了；而雙方對性需求的差異，是老夫老妻最常見的爭執之一。

杜克羅形容，夫妻任一方對性生活的忍讓，其內心之痛如「被紙割過千次」，當心中真的感到痛時，代表內心已經受傷、滴血，是為「悲傷的積累」；杜克羅說，不少客戶聽到這番形容後眼淚不禁潰堤，因為太過貼切。

談到年長者的性生活，以安妮與大衛夫婦來說，如今夫妻倆享受的性行為已與典型的性交不大相同：大衛通常仰賴壯陽藥，但挺立依然困難，遑論射精；安妮則通常仰賴性玩具達到高潮。

有時，他們相互擁抱、愛撫，互相逗弄對方的性器官；因為對他們來說，能不能在人生的最後階段彰顯他們的關係依然親密，甚至帶有些神聖感，比年輕時追求的翻雲覆雨更為重要。

這對夫妻表示，他們現在正享受者「人生迄今最好的性生活」，比過去20、30歲時更為舒坦，因為如今他們的生活不再有當年的沉重家庭責任及忙碌而稀少的時間；在完事後，他們還會說「感謝上帝讓他們依然有如此的機會。」

年齡增長 性的世界擴大

大衛與安妮不是特例，隨著身體衰老的轉變，年長者的性行為普遍變得更為不同，例如更重視愛撫與接吻，乃至以特別的磨蹭方式，例如口交，或性玩具等達到高潮，讓性的世界更形擴大。

克萊恩普拉茲與多名年長者訪談後也發現，許多人隨著年紀增長，更容易掌握自己所思所欲，並向另一半好好談論此事。

此外，這些年長者不乏為心臟病 、中風、重聽、失禁等疾病所苦者，但依然能夠享受性愛，打破許多人「健康問題會影響性生活」的既定印象。

曾有年長者表示，身體健康者反而會囿於既定的觀點，以至於無法以更開闊的胸襟，以及更具「實驗性」的心態來面對性愛；一名患有退化性疾病的年長者也說，新的性行為，讓他就算已無法勃起或享受高潮，仍然比過去更為激烈。

也就是說，隨著年齡增長，許多人擴大了對性看法，克服許多影視乃至色情片中，將性愛描述成來得又快、辦事起來又簡單的刻板印象而引發的焦慮感。

性治療師薩比莎．比拉依-佛里曼(Sabitha Pillai-Friedman)表示，她遇過有年長客戶想嘗試更「前衛」的性活動，因此，她還推薦一些如角色扮演、束帶、眼罩等有趣的工具，畢竟「如果身體已經不行，何不嘗試讓內心色慾起來？」

雖然性生活理應是年長者的重要一塊，性行為又不再如壯年時期，更因為這方面與婚姻息息相關而有不少夫妻亟需婚姻治療，且隨著戰後嬰兒潮的衰老，需求只會愈來愈大，但是年長者要取得相關資訊卻依然沒那麼簡單。

年長者周遭的世界變小，愈來愈珍惜身邊所有的情感。(Getty Images)

年長者的性生活幾乎不為影視內容所提，不少婚姻治療師也根本不談此類話題。

長照 中心提供的資訊同樣不是沒有、就是很少；一名性治療師表示，他有一名客戶想在居住的長照中心使用電腦查相關資訊，但該關鍵字遭到封鎖，無法查找相關資訊。

如果一名男性年長者向醫師求助性功能障礙，醫師可能會開壯陽藥，但是許多壯陽藥可能有副作用，或是不能與其他藥物併服；如果是女性年長者抱怨性行為時疼痛不舒服，醫師甚至可能束手。

許多醫師訓練不足，很難為年長者提供性方面的完整建議。(Getty Images)

老夫老妻求助 醫師束手

事實上，就算是面對老夫妻，許多醫師的思維也只是「完成性行為」，而未注意到年長者也想追求的歡愉；克萊恩普拉茲也曾研究發現，過去幾十年來，大部分關於年長者性生活的研究都集中在性無能上。

至少在美國，就算是在醫師也未必能提供性方面的完整建議；美國醫學生協會(AMSA)曾有報告指出，全國85%的醫學生接受性方面的教育的時間不超過五小時；因此，基層醫師面對年長者時也甚少主動與之談性。

明尼蘇達大學醫學院退休教授瓊．拉威萊爾(June La Valleur)表示，許多醫師不會問性方面的問題，如果對方有問題，醫師也未必知道該怎麼辦，「他們怕尷尬，但我認為，如果迴避這些問題，就不能算是個完整的執業醫師。」