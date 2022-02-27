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社會傳真／疫情席捲全世界 疫苗成了對立點火器

李源
疫苗接種在世界多地引發對立。圖為抗議疫苗強制接種規定的澳洲民眾。(歐新社)
疫苗接種在世界多地引發對立。圖為抗議疫苗強制接種規定的澳洲民眾。(歐新社)

幾天前讀報，聖誕節前，一個48歲身體健康的NoVax男人（這是自新冠病毒疫苗誕生後產生的新型人群，這些堅決抵制打疫苗的人，被稱為NoVax）感染新冠病毒，他不光抵抗疫苗還否定疫情（簡稱否定者），他自己在家吃點藥，並且堅信這只是一個普通的流感而已。

NoVax的信念 釀不必要的悲劇

的確，這個病毒對高齡和體弱多病的人比較危險，對50歲以下的人風險不是那麼大，特別對一個健康的人；截至2021年10月5日，義大利因新冠死亡的人數大約13.5萬，平均死亡年紀是80歲，50歲以下的占總死亡人數的1.2%。

這名男子窩在家中十幾天後，病情不僅沒有好轉反而忽然惡化，在家人再三要求下，才叫救護車把他拖到醫院重症室，但他依然拒絕上呼吸器，即使在呼吸困難的情況下也拒絕醫生採取急救措施，醫生只好打電話讓家人勸說，他21歲的大兒子在手機視頻中哭泣著乞求父親上呼吸器，他依然堅決不改信念，有氣無力地說：「我會自癒的」，最後昏迷過去，在家屬要求下再來進行搶救時已經太晚。他為了捍衛「抵制疫苗，新冠疫情不存在」的信念而失去生命。

上個星期，跟一個NoVax的朋友卡特琳在寒冷廣場上縮頭縮腦地見面，以前的冬天我們偶爾會坐在溫暖的酒吧聊聊天，目前因為她沒有打任何新冠疫苗，因此不能進入酒吧，現在天氣也冷，我們不可能在外面坐著，只有邊走動邊聊天。

從去年開始打新冠疫苗起，卡特琳就不斷地發給我看一些「著名醫生、著名人士」（美國或義大利的）反對接種RNA疫苗的資訊和音訊，堅持說輝瑞疫苗還在實驗時期，以前從來沒有在人身上做過實驗，可能使人體細胞抑癌基因失活或癌基因活化，使細胞轉化成癌細胞，有個視頻竟然說核酸疫苗將會殺死地球一半的人口，聳人聽聞。

「那些死亡數字都是假的」

那天，卡特琳對我說：「去年3、4月，貝加莫那些軍車運輸新冠死亡者都是假的，是為了製造輿論，恐嚇百姓」。我大聲叫道：「你怎麼竟然相信這些假消息？」

今天我們生活在資訊大爆炸的年代，誰都可以在網路上發表文章和觀點，真真假假，搞得人們的腦子一片混亂。而且每個人也會選擇性地閱讀你想讀的，或你相信的東西，拒絕那些你不願相信或不相信的資訊。

在義大利有不少的人根本就拒絕承認新冠病毒是全球性疫情，他們堅持說只是「流感」，我問這些「否定者」，「那麼義大利因新冠死了十幾萬人怎麼說呢？」一對夫妻回答我說：「那些死亡數字都是假的，其實很多人本來就有病，他們根本不能算因病毒而致死的」。

這對夫妻也是「否定者」，其妻40多歲是個小學老師，國家規定必須打疫苗，她堅決抵制，自己每兩天做個核酸檢測去上班。接著，她跟我說「我還想感染呢，這樣不用每天做檢查，到哪裡才能得到這個病毒呢？」她還這樣問我，可以肯定，她目前的問題不是害怕感染，而是在哪裡可以獲得感染，不止一個人跟我這樣說過呢。

在中國人眼中，視新冠病毒如同一個大老虎那麼可怕，而在義大利，在一些（不少人數）眼中，簡直就是一個蚊子。我個人認為，這兩種極端的態度都不太正確。

一個義大利男人，為了獲得接種綠碼卻又不願意接種，竟然還搞了假肢去接種，結果護士在手臂上注射時感覺不對，才發現是矽膠手臂。

歐洲各國為選擇疫苗做了很多宣傳工作，電視裡出現很多許多科學家、病毒專家、傳染病專家、疫苗研究者的面孔，都出來說應該打這個疫苗，之後，電視裡播放各國政府領導、各黨派、各個科學界人士，他們亮出胳膊接種新冠疫苗，希望起到領導和號召作用，掀起12歲（後5歲）以上全民接種運動，各種官方宣傳媒體都是這麼說，「只有這樣我們才能阻止病毒，才能獲得全面開放，恢復正常生活」。

「贊成疫苗」與「反對疫苗」成了人們相互攻擊的點火器。圖為加拿大安大略省的一處新冠...
「贊成疫苗」與「反對疫苗」成了人們相互攻擊的點火器。圖為加拿大安大略省的一處新冠疫苗接種點。（新華社）

「這種人不配當我朋友」

可那些反疫苗的人，就是請世界上最著名的病毒專家跟他們面談也不會起任何作用，沒有任何科學知識可以勸他們去接種的，「反疫苗」成為他們的一種新信仰，他們堅決認為新冠疫苗是危險或無用的，不少人寧可被停職在家也不接種，口口聲聲說接種不接種是他們的不可侵犯的人身自由，近一兩年來，電視的takingshow就是給人們展示NoVax和Vax兩派人士針鋒相對的爭論、指責、謾駡。

現在一些著名的「贊成疫苗」人士在網路上遭到「反疫苗人士」的人身攻擊，甚至幾個記者在採訪那些NoVax遊行時遭受到他們的暴力攻擊。一些在電視裡談接種疫苗重要性的著名醫生、病毒學家、流行病專家等也受到NoVax的威脅。

我的一個瑞士朋友接種後跟我發信息說：「那些不打新冠疫苗的是極度自私的人，只考慮自己個人，根本不考慮社會公眾健康利益，這種人根本就不能成為我的朋友」。

我當時還想，這又不是階級鬥爭，有那麼大的衝突和矛盾嗎？我就有好多朋友抵制疫苗，難道就為一個疫苗接種而劃清朋友與非朋友的界線？大概是因為他是瑞士人，太過於僵化和死板。不過，從2021年最後的幾個月看來，病毒或疫苗真的開始分裂社會、分裂家庭、破壞友誼，大家現在聚在一起第一個話題就是疫苗，爭論不休也是打與不打的問題。

贊成疫苗和反對疫苗的人成為社會兩個對立派陣營。

2021年９月份開始實行綠碼制來，義大利（還有法國、奧地利、德國、比利時等歐洲各國）好像一鍋不斷沸騰雞湯，到處都是NoVax的抗議活動，抗議醫療系統成為控制人們社會生活中的獨裁，抗議綠碼制，各大小城市的遊行示威不斷，襲擊員警、與警方發生衝突，去年10月和11月，米蘭每周末遊行的隊伍騷亂了市中心的商業活動。

新年後的第一個星期因Omicron感染性強，傳播之快，義大利感染人數直線上升，1月6日新感染的人數是21萬，現在不僅是醫療衛生單位的壓力，學校也出現很大的壓力，因為很多學生和老師感染，無法正常開課；交通運輸出現更大壓力，很多鐵路和巴士工作人員因感染居家隔離，至今已180輛慢車取消，交通運輸無法保證，當然也有些NoVax人員以被感染為由，停工在家避免強制性接種。

強制接種令 激化抗議行動

幾天前政府宣布新的規定，自1月10日起，實行超級綠碼制（截至到3月31日），即只有接種三針疫苗或感染後病癒6個月之內的人才擁有綠碼，核酸檢測不可獲得綠碼，特別是乘火車和汽車都需要出示高級綠碼。

自1月15日起，對滿50歲以上的實行強制性接種疫苗，否則罰款100歐元（很多人認為罰款太低，在不能停車的地方停車罰款都是160歐元），至今義大利仍有210萬超過50歲的人未打任何疫苗，約有600萬義大利人尚未接種第一劑疫苗。

我不知道是否交了100歐的罰款就可以擺脫打預防針的義務。以前出門旅行要個人證件或簽證，現在最重要的是擁有超級綠碼，否則你無法乘車，連進餐館吃頓飯、進酒吧喝杯咖啡都是個問題。

隨著政策一出台，NoVax又開始舉行抗議活動，特別是抗議50歲以上強制性疫苗接種規定，口號是「50歲不是我的錯」。看來，2022年的新年開始就是一個動盪不安的歲月。

疫苗 義大利 遊行

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