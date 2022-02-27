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醫藥短波／心力衰竭 比癌症更易死亡

顔世蓮

●心力衰竭的死亡率比癌症還要高？

心力衰竭是一個通稱，而且死亡率比許多的癌症還要高。主要是因為患者心臟不能發揮正常功能，無法將血液壓出。這樣一來身體的器官和組織就無法得到必需的血液、氧氣和養分來有效地工作。除非及早治療否則情況日益嚴重，最後導致死亡。

●只有老年人才會有心力衰竭的毛病嗎？

在美國，有620萬人患有心臟衰竭的毛病。其中140萬人的年齡在60歲以下，雖然不常見20歲左右的人，仍然可能患上這個毛病。一般來說， 70%的心力衰竭病人是65歲以上，常常還有高血壓、糖尿病、狹心症等。根據美國心臟病協會的研究調查，另外30%的患者是年輕人，其中10到24歲的青少年，有67%未被確診過。另外25到31歲的成年人中，有65%不知自己有毛病。

●心力衰竭，只要服強心劑就可以了嗎？

許多人認為，如果心臟沒有力氣，那麼補個增加心臟壓力的藥不就得了嗎？事實上，延長心臟衰竭者生命的藥物，並非新奇，有些是心血管擴張的藥物能夠減輕心臟的負擔，不過一定要按照醫生的診斷結果來服藥才行。

●若是發生心力衰竭現象，表示沒救了嗎？

心臟衰竭若是到達第四期的時候，五年的平均生命率只有50%了；但是在前期時，只要接受良好的藥物控制，改善生活的品質，那麼存活率仍然是很高的。其實在目前的醫藥條件之下，即使到了心臟衰竭第四期，藥物難以控制了，還能夠換心臟，或者選擇在左心室中放心室輔助器，來延長心臟衰竭患者的壽命。

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