醫藥短波／孕婦怎麼面對Omicron病毒？

●孕婦應該如何面對Omicron 病毒？

新冠病毒爆發之後，接著又出現了Lambda和Delta變種病毒 。使得疫情更趨嚴重，死亡人數也更增加，尚未停歇又出現了南非的Omicron變種病毒。雖然症狀略帶緩和但是傳染力卻增加百倍。且不論一般人，懷著寶寶的孕婦除了擔心自己，還擔心著正在發育的胎兒。

●感染了Omicron會導致流產嗎？

目前所有早期認證婦女感染數據中，並未發現會增加流產的風險。

●會導致早產嗎？

有幾項研究發現，在孕期中感染新冠病毒或者是任何變種病毒，早產率是要比一般人較高。

●若是孕婦感染Omicron，會傳給胎兒嗎？

雖然有母親在妊娠期中將新冠病毒傳染給嬰兒的報導。但仔細調查發現，通常與孕婦在感染之後的兩周內分娩有關，而且感染者通過飛沫將病毒傳染給新生兒是一個真正值得擔憂的問題。

●如果母親感染新冠病毒，是否可以餵養母乳呢？

母乳事實上對大多數嬰兒而言，是最好的營養素。雖然對新冠病毒以及各種突變毒株仍存在許多的疑問，但目前為止，所有數據並未發現病毒會通過母乳傳播。若是感染病毒的母親採取一切預防措施，避免將病毒傳播給嬰兒，包括接觸嬰兒前後洗手，餵養期間佩戴口罩。如果可能的話，最好是用吸奶器或者是電動吸奶器將奶水儲存在奶瓶中，然後由健康的護理人員來餵養。

●對孕婦來說，有什麼方法能夠最好地保護自己，預防引起重症、發病或死亡？

在懷孕前或妊娠期間接種新冠疫苗 以及加強針，是一種最安全又有效能夠保護自己的方法，而且打疫苗後，可以幫助孕婦在妊娠期和哺乳期將新冠病毒的抗體傳給嬰兒。