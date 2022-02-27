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每周一書 / 歐巴馬回憶錄 私密並充滿內省

周靜芝
美國前總統歐巴馬（Barack Obama）撰寫的白宮生涯回憶《應許之地》，在歐美便打破紀錄熱賣170萬套。
美國前總統歐巴馬（Barack Obama）撰寫的白宮生涯回憶《應許之地》，在歐美便打破紀錄熱賣170萬套。

美國前總統歐巴馬（Barack Obama）撰寫的白宮生涯回憶《應許之地》（A Promised Land）於2020年11月上市。該書出版前，就因為6500萬美元的天價合約而掀起話題；上市首周，在歐美便打破紀錄熱賣170萬套，被認為是疫情衝擊下的「書市救星」。

歐巴馬是美國第一位非裔總統，他創造歷史、改變世界、也完成自我，更於任內獲諾貝爾和平獎。他在備受期待、激勵人心的回憶錄第一卷中，道出一段令人難以置信的冒險旅程，其中的私人細節引人矚目：他從尋求自我認同的年輕人到當上自由世界的領袖，包括他的政治養成和第一屆總統任期內的重大時刻，充滿戲劇性轉變與動盪。

歐巴馬帶領讀者踏上了精采又動魄的旅程，從他最初從政的抱負到打贏關鍵的愛荷華州黨團會議初選，見證了基層激進行動主義的影響力之大，左右了2008年11月4日那晚劃時代的大選夜，成功將歐巴馬送入白宮，成為美國第44位總統。

回顧總統任內，歐巴馬以獨到而周延的觀點，探索了總統權的範圍與侷限，也以獨特見解，剖析美國涇渭分明的政黨政治以及國際外交上的折衝。他帶領讀者深入白宮橢圓形辦公室以及戰情室，進入莫斯科、開羅、北京等地。透過本書一窺其思路，包括他籌組內閣時的全盤考量、苦思如何解決全球金融危機、忖度俄羅斯總統普亭的盤算、克服看似無法踰越的逆境讓〈平價醫療法〉（Affordable Care Act）在國會闖關、為了美國在阿富汗的戰略與將領起衝突、落實華爾街改革、因應災難性的墨西哥灣油井爆炸、授權狙擊賓拉登的「海神之矛行動」等等。

本書出奇地私密並充滿內省，講述他敢於翻轉歷史的故事，以及他這個社區工作者的信仰在世界的舞台備受考驗。歐巴馬非常坦率，告訴我們他以美國黑人的身分競選公職，承載著擁抱「希望與求變」的世代對他的期許，以及做出高風險決策時面臨的道德挑戰，他是如何平衡並兼顧三者。

（本欄由紐約世界書局提供，購書專線718-746-8889轉6263、718-445-2661）

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