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星座／2月27日至3月5日 水瓶座人緣大飆升 獅子座戀情獲支持

科技紫微網

2月27日至3月8日，12星座運勢如何呢？

牡羊座 總運指數：★★★★☆

本周運勢不錯，與異性有較為密切的接觸，桃花機會增多；與同事互幫互助，關係融洽；財

富方面有進財機會，注意做好投資理財計劃。

幸運色彩：朝霞紅

速配星座：獅子座

貴人星座：摩羯座

金牛座 總運指數：★★★☆☆

你把自己的情緒調教得很穩定，雖然生活的步調越來越快，讓你感覺有幾分茫然，但你能夠

靜下心來，不急不躁，應對自如。

幸運色彩：雲母白

速配星座：金牛座

貴人星座：雙魚座

雙子座 總運指數：★★☆☆☆

本周你會嘗到失敗的滋味，但這股滋味不會只有苦澀，還會伴有一絲清香。因為從失敗中你

會看到人情的溫暖，找到值得你珍惜的朋友。

幸運色彩：蘑菇灰

速配星座：射手座

貴人星座：水瓶座

巨蟹座 總運指數：★★☆☆☆

本周你所遇到的許多問題都與年齡脫不了關係。在人際方面，你會深刻體會到代溝是件多麼

可怕的東西；求職、相親也會因為年齡問題使你陷入尷尬。

幸運色彩：草根白

速配星座：牡羊座

貴人星座：射手座

獅子座 總運指數：★★★★☆

戀情將得到了家人的理解與支持；工作上你的一些想法得不到上司的理解，需要用成效證明

自己；理財需謹慎，不可輕信那些理財產品。

幸運色彩：嫩芽綠

速配星座：天蠍座

貴人星座：摩羯座

處女座 總運指數：★★★☆☆

執行事務對你而言毫無問題，本周會讓你感到頭疼的部分是與人溝通太費勁。你需要有足夠

的耐心，多講解幾遍，讓他人正確無誤的明白你意思，否則產生誤會就更麻煩了。

幸運色彩：淺桔黃

速配星座：天秤座

貴人星座：天蠍座

天秤座 總運指數：★☆☆☆☆

缺乏熱情的一周，不管是面對愛情還是事業你都有些提不起勁，生活進入渾渾噩噩的節奏。

需要多給自己加油打氣，才能增添一些向前的動力。

幸運色彩：石榴紅

速配星座：天蠍座

貴人星座：水瓶座

天蠍座 總運指數：★☆☆☆☆

這周的希望很容易落空，有什麼重大的決定最好都不要在這一周進行，反而是一些粗淺、收

尾之類的事情可以安排到這一周來做，你比較有耐性將這些小事做好。

幸運色彩：橄欖綠

速配星座：牡羊座

貴人星座：獅子座

射手座 總運指數：★★★☆☆

自我倔強情緒瀰漫，讓你的人緣出現滑坡。愛情中會有諸多不順，工作中的助力也明顯不足

，但財運方面你倒是有力量躲避一些風險。

幸運色彩：松石綠

速配星座：金牛座

貴人星座：水瓶座

摩羯座 總運指數：★★☆☆☆

消極的情緒會像毒藥般在你體內滯留一整個星期，並且在工作與唸書時最容易發作。在此期

間避免挑戰複雜、有難度的事情，多挑些簡單且不需要耗費太多腦力的事情做。

幸運色彩：月亮石銀

速配星座：天蠍座

貴人星座：水瓶座

水瓶座 總運指數：★★★★☆

本周人緣飆升，無論何時何地，都有強大的助力，而且朋友會是你排憂、解壓的特效藥。不

喜歡做的事不要勉強自己，否則只會讓自己不開心。

幸運色彩：淺蓮紅

速配星座：金牛座

貴人星座：獅子座

雙魚座 總運指數：★★★★★

好運在唱歌的一周，專守為攻的愛情模式在這段時間對你會更有助益；工作學習激情高揚，

易有收穫；財運不錯，錢來得快去得慢。

幸運色彩：草地綠

速配星座：水瓶座

貴人星座：雙魚座

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