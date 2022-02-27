星座／2月27日至3月5日 水瓶座人緣大飆升 獅子座戀情獲支持
2月27日至3月8日，12星座運勢如何呢？
牡羊座 總運指數：★★★★☆
本周運勢不錯，與異性有較為密切的接觸，桃花機會增多；與同事互幫互助，關係融洽；財
富方面有進財機會，注意做好投資理財計劃。
幸運色彩：朝霞紅
速配星座：獅子座
貴人星座：摩羯座
金牛座 總運指數：★★★☆☆
你把自己的情緒調教得很穩定，雖然生活的步調越來越快，讓你感覺有幾分茫然，但你能夠
靜下心來，不急不躁，應對自如。
幸運色彩：雲母白
速配星座：金牛座
貴人星座：雙魚座
雙子座 總運指數：★★☆☆☆
本周你會嘗到失敗的滋味，但這股滋味不會只有苦澀，還會伴有一絲清香。因為從失敗中你
會看到人情的溫暖，找到值得你珍惜的朋友。
幸運色彩：蘑菇灰
速配星座：射手座
貴人星座：水瓶座
巨蟹座 總運指數：★★☆☆☆
本周你所遇到的許多問題都與年齡脫不了關係。在人際方面，你會深刻體會到代溝是件多麼
可怕的東西；求職、相親也會因為年齡問題使你陷入尷尬。
幸運色彩：草根白
速配星座：牡羊座
貴人星座：射手座
獅子座 總運指數：★★★★☆
戀情將得到了家人的理解與支持；工作上你的一些想法得不到上司的理解，需要用成效證明
自己；理財需謹慎，不可輕信那些理財產品。
幸運色彩：嫩芽綠
速配星座：天蠍座
貴人星座：摩羯座
處女座 總運指數：★★★☆☆
執行事務對你而言毫無問題，本周會讓你感到頭疼的部分是與人溝通太費勁。你需要有足夠
的耐心，多講解幾遍，讓他人正確無誤的明白你意思，否則產生誤會就更麻煩了。
幸運色彩：淺桔黃
速配星座：天秤座
貴人星座：天蠍座
天秤座 總運指數：★☆☆☆☆
缺乏熱情的一周，不管是面對愛情還是事業你都有些提不起勁，生活進入渾渾噩噩的節奏。
需要多給自己加油打氣，才能增添一些向前的動力。
幸運色彩：石榴紅
速配星座：天蠍座
貴人星座：水瓶座
天蠍座 總運指數：★☆☆☆☆
這周的希望很容易落空，有什麼重大的決定最好都不要在這一周進行，反而是一些粗淺、收
尾之類的事情可以安排到這一周來做，你比較有耐性將這些小事做好。
幸運色彩：橄欖綠
速配星座：牡羊座
貴人星座：獅子座
射手座 總運指數：★★★☆☆
自我倔強情緒瀰漫，讓你的人緣出現滑坡。愛情中會有諸多不順，工作中的助力也明顯不足
，但財運方面你倒是有力量躲避一些風險。
幸運色彩：松石綠
速配星座：金牛座
貴人星座：水瓶座
摩羯座 總運指數：★★☆☆☆
消極的情緒會像毒藥般在你體內滯留一整個星期，並且在工作與唸書時最容易發作。在此期
間避免挑戰複雜、有難度的事情，多挑些簡單且不需要耗費太多腦力的事情做。
幸運色彩：月亮石銀
速配星座：天蠍座
貴人星座：水瓶座
水瓶座 總運指數：★★★★☆
本周人緣飆升，無論何時何地，都有強大的助力，而且朋友會是你排憂、解壓的特效藥。不
喜歡做的事不要勉強自己，否則只會讓自己不開心。
幸運色彩：淺蓮紅
速配星座：金牛座
貴人星座：獅子座
雙魚座 總運指數：★★★★★
好運在唱歌的一周，專守為攻的愛情模式在這段時間對你會更有助益；工作學習激情高揚，
易有收穫；財運不錯，錢來得快去得慢。
幸運色彩：草地綠
速配星座：水瓶座
貴人星座：雙魚座
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