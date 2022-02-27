生肖／農曆2月運勢 馬人脈助攻 雞要防小人

（圖：人類智庫數位科技股份有限公司提供）

農曆2月，12生肖運勢如何？

鼠 好運指數 ★★★

職場人際備受考驗，容易與上司或下屬因為無關痛癢的事端爭吵大半天，影響工作進度。

桃花吉星加持，只要願意花時間認識新朋友，容易吸引到聊得來的對象，發展進度也很快。

財運風險高，有可能因為衝動投資 而遭受較大的金錢損失，奉勸你進場前要再三考慮與計畫。

牛 好運指數★★

事業發展還可以，但受到財運疲弱影響，本月收入大多拿去應付日常瑣事，難免捉襟見肘。

好緣份可遇不可求，心態上輕鬆一點，反而能夠提升個人魅力，吸引到合適對象的關注。

受財務問題牽制，在投資上顯得戰戰兢兢、綁手綁腳，若還沒做好準備，建議先保守觀望。

虎 好運指數★★★

職場上雖較為忙碌，若能嘗試一些之前沒有試過的工作項目和方式，會有意想不到的收穫。

本月受爛桃花影響，有可能只是短暫情緣，未必能開花結果，應多加觀察，靜待時機成熟。

財運尚可，嘗試分散風險，從事兼職或外快，會有不錯的收益；偏財運普通，投資理財建議保守。

兔 好運指數★★★

事業責任感倍增，出現挑戰業績、快速衝刺的行動力，將可獨當一面，發揮領導與開創的特質。

感情多了小插曲，必須做些改變，跳脫過往模式，需要多花點心思重新適應，也得更用心維繫。

財運走勢上漲，前提是要尋找適合自己的理財方式，如此一來，只要接觸理財產品都有不錯收益。

龍 好運指數★★★

工作瑣事繁多，還可能不小心捲入八卦 是非，安分守己並盡責完成手邊事務，才能明哲保身。

愛情容易玻璃心的月分，對方的一舉一動都影響著你的情緒，別執著在小細節，否則愛得不開心。

持續有金錢方面的壓力，也會對金錢或者利益分配上有所不滿，心平氣和去談就能解決。

蛇 好運指數★★

職場人際關係將是你這個月的功課，善用耐心與智慧才能克服相關挑戰，創造雙贏局面。

多一分思考就能少一分傷害！不要在衝動之下，脫口說出氣話，免得日後懊悔卻又難以彌補。

別太過貪心的高額單項投資，盡量分散項目、降低風險，勿將雞蛋放在同一個籃子中，以策萬全。

馬 好運指數★★★★★

本月是工作運最好時段，良好社交與人脈將成為致勝關鍵！調整心態保持彈性，工作開創新局。

本月分可望在感情中得到安定感，無論單身或有伴，都有更進一步的好消息，恭喜你囉！

正財運看漲，工作做得越投入，也會以好的形式回饋給你。不過要注意因為交際應酬而破費。

羊 好運指數★★★★

工作上有好的機會，但情緒控管是關鍵，情緒搞定一切就穩定，與同事之間團隊合作也才會順利。

自己的感受最重要，與其在乎外在條件，不如專注於這個對象是不是真的能讓你感到自在舒適！

這個月對於金錢特別敏銳，理財的觸角打開了！只要清楚知道金錢流向跟規劃存錢，投資賺錢是必然。

猴 好運指數★★★

頗有事業企圖心，卻礙於現實狀況而拖延。建議重新省思並以更務實的態度來進行，會更加順利。

本月要抱持平常心，不急於一時，自我提升才是當務之急，當你有所成長時，緣分自然報到！

開始在學習和培訓方面投入不少，一時之間內看似是無法回收的付出，不過一切都是值得的投資。

雞 好運指數★

避免因內心惶惶不安而降低人際之間的敏鋭度，造成判斷失準，而將小人當君子，會苦了自己。

桃花運勢較為乏力，這個月各種忙碌讓你分身乏術，心思不在談情說愛，感情經營自然難顧及。

財運不盡理想，保守才能留住財庫，這個月最好不要從事任何賭博與投機借貸方面的活動。

狗 好運指數★★★★★

新挑戰出現，遇到問題時，別急著去問別人，而是先靜下心找出問題本質，其實你有能力處理的。

桃花限量、心動就要行動！單身者把握機會，心儀對象在前就別矜持；有伴者展現誠意，愛情加分！

財運穩中求進，只要是穩妥的情況下，該花的還是要花，該投資的也不能少，才能活絡財氣。

豬 好運指數★★★★★

職場逢貴人的月分，對方會主動對你伸出援手，可能是給予意見或實質行動，記得心懷感恩。

本月戀愛方面較沒有主見，容易順著別人走或舉棋不定。其實你知道自己想要什麼，要正視你的心。

無論正財偏財都有不俗進帳，適度投資理財還不錯，不妨尋求可靠專家幫忙，可望有不錯進帳。

(此文取材自「2022福虎生風開運農民曆」)