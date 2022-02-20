料理功夫／手工花生酥餅

手工花生酥餅

古人奉花生為「長生果」，營養價值可與雞蛋 、牛奶 、肉類等一些動物性食物媲美。它含有大量的蛋白質和不飽和脂肪酸，亦含有維生素E和維生素C，適宜製作各種營養食品。而花生酥餅是一種很受歡迎的零食，送禮自用兩相宜。

材料：

低筋麵粉1.5杯、蘇打粉(Baking soda)1/4茶匙(Teaspoon)、泡打粉(Baking power)1/2 茶匙、室溫奶油1 條、蛋液1.5湯匙(Table spoon)、糖1/2杯、粗花生醬3湯匙。

裝飾：

半粒熟花生24粒、蛋液適量。

手工花生酥餅材料

作法：

1.把所有食材份量準備好，並把烤箱預熱350℉。

2.低筋麵粉、蘇打粉、泡打粉混合均匀，再過篩備用。

3.取一大碗，把室溫奶油、蛋、糖、粗花生醬用打蛋器充分拌匀。

4.再倒入上述粉類，用矽膠攪拌刮刀慢慢混合至看不見白色粉類，攪拌成一麵糰。

5.在揉麵板上把麵糰搓成長條，再分成24等份，每個約有1湯匙大小。

6.每等份用手搓成小圓球，再用拇指從中間向下按，成扁圓狀餅胚。

用姆指從中間向下按，成扁圓狀餅胚，以350℉，烤10~12分鐘至金黃即可。

7.每個餅胚中心放半粒花生，再用毛刷把每個餅胚表面掃上一層蛋液。

8.烤盤放上一張烘焙紙，擺上餅胚，入烤箱以350℉烤10～12分鐘，酥餅烤至金黃即可。

小叮嚀：

1.室溫奶油可改用食用油半杯。

2.粗花生醬口感特別，沒有粗花生醬，可改用普通奶油花生醬。

3.烤好的酥餅非常鬆脆，要等冷卻定型後，才可夾起密封貯藏。

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