料理功夫／香甜烤胡蘿蔔
材料：
胡蘿蔔1磅、蒜瓣3至4個(剁成蒜末)、橄欖油2至3匙、蜂蜜或楓糖漿1匙、鹽1/4茶匙、乾燥香菜（cilantro）1茶匙(可選用)。
作法：
1.烤箱預熱至425℉。
2.胡蘿蔔削皮或不削皮都可以，兩端切掉後切片。如果使用削了皮的小胡蘿蔔，就直接切片。
3.把胡蘿蔔和其他原料放入烤盤中，均勻混合。
4.烤45分鐘至一小時，中途攪拌一次。
小叮嚀：
若胡蘿蔔片切得厚，想要軟口感，就要烤久一點。胡蘿蔔自帶甜味，省略蜂蜜或楓糖漿也好吃。
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