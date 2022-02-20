料理功夫／香甜烤胡蘿蔔

香甜烤胡蘿蔔

材料：

胡蘿蔔1磅、蒜瓣3至4個(剁成蒜末)、橄欖油2至3匙、蜂蜜或楓糖漿1匙、鹽1/4茶匙、乾燥香菜（cilantro）1茶匙(可選用)。

香甜烤胡蘿蔔食材

作法：

1.烤箱預熱至425℉。

2.胡蘿蔔削皮或不削皮都可以，兩端切掉後切片。如果使用削了皮的小胡蘿蔔，就直接切片。

3.把胡蘿蔔和其他原料放入烤盤中，均勻混合。

4.烤45分鐘至一小時，中途攪拌一次。

小叮嚀：

若胡蘿蔔片切得厚，想要軟口感，就要烤久一點。胡蘿蔔自帶甜味，省略蜂蜜或楓糖漿也好吃。

香甜烤胡蘿蔔

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