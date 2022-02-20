我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

HBO脫口秀主持人 批谷愛凌跟進影視名人向中國「磕頭」

拜登將召開國安會議 重申俄隨時會進攻烏克蘭

料理功夫／湯圓南瓜摩摩喳喳

Vivien
湯圓南瓜摩摩喳喳
湯圓南瓜摩摩喳喳

這幾年很喜歡南瓜，小時候沒吃過的食物，緣起10多年前朋友的姑姑快遞過來，從此愛上南瓜，也變換一些南瓜料理。最常吃的就是連皮一起蒸的原味南瓜，後來我嘗試南瓜塊加入湯圓中，於是湯圓南瓜摩摩喳喳，冷熱皆宜的東南洋風味湯品就出爐了。

材料：

煮熟紅鳳菜汁70克、糯米粉80克、玉米粉15克、水300毫升、南瓜500克、西谷米40克、椰奶300克、冰糖25克（隨個人喜好添加）。

湯圓南瓜摩摩喳喳 食材
湯圓南瓜摩摩喳喳 食材

紅鳳菜汁湯圓作法：

1.把糯米粉、玉米粉加入紅鳳菜汁攪拌，將粉糰搓揉至不黏手；依照個人喜好搓揉湯圓，用300毫升水煮開湯圓起鍋，用冷水交替，讓湯圓變Q彈。

摩摩喳喳作法：

1.南瓜削皮切小塊，放入電鍋蒸熟。

2.西谷米煮熟撈出，冷熱水交替三次，煮至呈現透明色撈起備用。

3.煮一鍋滾水，倒入椰奶用小火煮；陸續加南瓜塊、紅鳳菜汁湯圓、西谷米，最後放冰糖，煮沸關火即可享用。

★世界周刊廣徵天下各家廚藝秘笈

歡迎充滿創意的中西料理、點心烘焙、獨家私房菜等食譜投稿，讓你大展廚藝：

1.除了材料、作法外，請提供做菜關鍵或小叮嚀。

2.請附料理過程及成品照片檔至少4張，畫素至少要300萬以上，勿使用濾鏡。

3.投稿請至email：

[email protected]

4.來函請附中英文姓名、電話、稿費寄送地址、稿費支付抬頭，請留底稿，不論來函刊出與否，恕不退件。請勿一稿兩投，編者有權刪節。

5.本報系海內外各報紙相關版面或世界日報新聞網得選用刊登，並收錄於聯合知識庫(udndata.com)。

6.嚴禁抄襲、一稿兩投，違者將永不錄用。

食譜 世界日報

上一則

養生／蜂蜜加茶致血栓？別輕信

下一則

料理功夫／彩椒鳳梨雞丁

延伸閱讀

元宵節教你做氣炸烤箱湯圓酥 Q彈口感獨特

元宵節教你做氣炸烤箱湯圓酥 Q彈口感獨特
歡慶元宵節 專家3技巧自製美味低熱量湯圓

歡慶元宵節 專家3技巧自製美味低熱量湯圓
料理功夫／圓圓滿滿 養生彩色湯圓

料理功夫／圓圓滿滿 養生彩色湯圓
湯圓、元宵傻傻分不清 營養師：熱量都高 適量就好

湯圓、元宵傻傻分不清 營養師：熱量都高 適量就好

熱門新聞

今年開始報稅的時間是1月24日，納稅人應該按時交稅；圖為國稅局。(美聯社)

封面故事／報稅開始了 2021有何改變？這些事要知道

2022-02-13 13:30
報稅季又到，由於疫情影響，今年納稅人可能在報稅過程中遇上更多延誤及不確定性。（美聯社）

封面故事／申報不踩雷 注意6大重點 避免少報漏報

2022-02-13 12:13
請專業人士報稅，可帶上前兩年的稅表。(Getty Images)

封面故事／有備無患 報稅清單看仔細

2022-02-13 18:11
今年買房應該不會太辛苦，但還是要謹慎以對。（路透）

大仁說財經／今年購屋 先知己知彼

2022-02-15 23:51
拜登稅改仍將劫富濟貧，圖為一個移動廣告牌呼籲對最富有的美國人徵收更高稅率。(歐新社)

封面故事／拜登重建美好未來 民主黨稅改劫富濟貧

2022-02-13 02:27
稅法頻繁更改為報稅帶來困擾，會計師建議早做準備，但可以遲些提交。圖為馬州居民在家準備報稅。(美聯社)

封面故事／防稅法臨時有變 會計師支招 早準備晚提交

2022-02-13 02:29

超人氣

更多 >
蓋茲：新冠風險已大幅降低 但恐將迎接另一場疫情

蓋茲：新冠風險已大幅降低 但恐將迎接另一場疫情
冬奧／花樣滑冰雙人滑 韓聰、隋文靜奪金牌

冬奧／花樣滑冰雙人滑 韓聰、隋文靜奪金牌
俄烏博弈挺誰 中國外長王毅表態了

俄烏博弈挺誰 中國外長王毅表態了
降為隊伍之光…谷愛凌的國籍選擇 反映華裔認同空間

降為隊伍之光…谷愛凌的國籍選擇 反映華裔認同空間
俄國一旦侵烏 中國會挺到什麼程度？專家這樣說

俄國一旦侵烏 中國會挺到什麼程度？專家這樣說