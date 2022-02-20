料理功夫／湯圓南瓜摩摩喳喳

湯圓南瓜摩摩喳喳

這幾年很喜歡南瓜，小時候沒吃過的食物，緣起10多年前朋友的姑姑快遞過來，從此愛上南瓜，也變換一些南瓜料理。最常吃的就是連皮一起蒸的原味南瓜，後來我嘗試南瓜塊加入湯圓中，於是湯圓南瓜摩摩喳喳，冷熱皆宜的東南洋風味湯品就出爐了。

材料：

煮熟紅鳳菜汁70克、糯米粉80克、玉米粉15克、水300毫升、南瓜500克、西谷米40克、椰奶300克、冰糖25克（隨個人喜好添加）。

湯圓南瓜摩摩喳喳 食材

紅鳳菜汁湯圓作法：

1.把糯米粉、玉米粉加入紅鳳菜汁攪拌，將粉糰搓揉至不黏手；依照個人喜好搓揉湯圓，用300毫升水煮開湯圓起鍋，用冷水交替，讓湯圓變Q彈。

摩摩喳喳作法：

1.南瓜削皮切小塊，放入電鍋蒸熟。

2.西谷米煮熟撈出，冷熱水交替三次，煮至呈現透明色撈起備用。

3.煮一鍋滾水，倒入椰奶用小火煮；陸續加南瓜塊、紅鳳菜汁湯圓、西谷米，最後放冰糖，煮沸關火即可享用。

★世界周刊廣徵天下各家廚藝秘笈

歡迎充滿創意的中西料理、點心烘焙、獨家私房菜等食譜 投稿，讓你大展廚藝：

1.除了材料、作法外，請提供做菜關鍵或小叮嚀。

2.請附料理過程及成品照片檔至少4張，畫素至少要300萬以上，勿使用濾鏡。

3.投稿請至email：

[email protected]

4.來函請附中英文姓名、電話、稿費寄送地址、稿費支付抬頭，請留底稿，不論來函刊出與否，恕不退件。請勿一稿兩投，編者有權刪節。

5.本報系海內外各報紙相關版面或世界日報 新聞網得選用刊登，並收錄於聯合知識庫(udndata.com)。

6.嚴禁抄襲、一稿兩投，違者將永不錄用。