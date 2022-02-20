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醫藥／顧好血壓 掌握722原則

／黃惠群
測量血壓的注意事項。
測量血壓的注意事項。

高血壓直接相關的疾病致死率高，但單靠醫療院所量測血壓仍可能無法精確判斷是否罹患高血壓，台灣高血壓學會理事長高憲立指出，居家血壓量測掌握「722原則」，連續7天量測，早上起床後空腹量測2次，晚上睡覺前再量2次，2次間隔1分鐘，再取中間值，做好血壓管理，能協助臨床醫師診斷高血壓疾病。

高憲立說，門診觀察，有的病人在診間量測的血壓數值不正常，但居家監測發現數值正常，發現沒有罹患高血壓，是為「白袍高血壓」現象；居家監測血壓數值高，超過140/90mmHg，可是至診間量測數值卻正常，可能罹患高血壓，是為「隱藏型高血壓」。

血壓是血液流動時衝擊血管壁所引起的壓力，正常血壓值應等於或小於120/80mmHg，140/90mmHg就是高血壓，是心血管疾病、腦中風糖尿病、腎臟病、眼疾等重大慢性病的共同危險因子。

高憲立說，「定期量測血壓」掌握血壓狀況，是做好血壓管理的關鍵，測量血壓時，建議坐在有靠背的椅子上，雙腳平穩地放在地上，全身處於放鬆狀態，靜坐5分鐘，再使用檢驗合格的血壓監測的儀器。

此外，建議18歲以上的民眾每年至少要量一次血壓，有家族史更應定期測量。40歲以上民眾天天量血壓是看顧血壓的第一步。

醫師指出，居家血壓量測應掌握「722原則」。（Getty Images）
醫師指出，居家血壓量測應掌握「722原則」。（Getty Images）

高血壓 中風 糖尿病

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